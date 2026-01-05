Säljare i Stockholm - Öppen ansökan!

Department Of Awesome AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-01-05


Är du en driven säljare som älskar att skapa resultat?

Vi söker löpande säljare för uppdrag hos våra kunder i Stockholm och närliggande områden.
Som säljare blir du en central del i kundens tillväxtresa. Du ansvarar för hela eller delar av försäljningsprocessen - från första kontakt till avslutad affär. Du jobbar med att identifiera kundbehov, bygga relationer och driva affärer framåt.

Dina arbetsuppgifter
Kontakta och bearbeta nya och befintliga företagskunder

Genomföra kundmöten (digitalt och fysiskt)

Presentera erbjudanden och skräddarsy lösningar

Följa upp leads och hantera hela säljcykeln i CRM-system

Samarbeta nära med marknad och kundteam för att nå gemensamma mål

Profil
Erfarenhet av B2B-försäljning, mötesbokning eller liknande roll

Stark kommunikativ förmåga och förtroendeingivande personlighet

Resultatorienterad, självgående och engagerad

Flytande svenska och god engelska

Vi erbjuder

Matchning mot flera attraktiva företag i olika branscher

Fast lön + provision (beroende på uppdrag)

Coachning och kontinuerlig utbildning genom Saleshub

Möjlighet att växa inom försäljning och ledarskap

Så ansöker du
Skicka in din öppna ansökan redan idag!

Vi går igenom alla ansökningar löpande och kontaktar dig när vi har ett uppdrag som matchar din profil och erfarenhet.

Ansök nu - vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Department of awesome AB (org.nr 559064-7581)

Arbetsplats
Saleshub

Kontakt
Rekryterare
Michaela Arndt
michaela@arndts.se

Jobbnummer
9669514

