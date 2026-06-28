Säljare i Öckerö - för dig som vill utvecklas och ta nästa steg
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Öckerö Visa alla säljarjobb i Öckerö
2026-06-28
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ll du ha ett jobb där du får jobba med människor, utvecklas snabbt och själv påverka din inkomst? Exaltera Marketing söker nu säljare med utgångspunkt i Öckerö.
Det här är en roll för dig som gillar tempo, ansvar och att se tydliga resultat av ditt arbete. Du kommer arbeta med välkända aktörer inom energi- och teknikbranschen och möta kunder i olika publika miljöer och event.
Vad du kommer göra
Du arbetar med direktförsäljning där du möter kunder ansikte mot ansikte. Fokus ligger på att skapa kontakt, förstå behov och presentera lösningar på ett enkelt och tydligt sätt.
Du utgår från Öckerö och blir en del av ett team där man stöttar varandra, delar erfarenheter och jobbar mot gemensamma mål.
Vad du får hos oss
Garantilön + provision
Genomsnittlig månadslön runt 35 000 kr (baserat på prestation)
Heltidsanställning, måndag–fredag 09.00–18.00
Praktisk introduktion och säljutbildning
Löpande coaching och feedback
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Ett team med stark energi och tydligt driv
Vi gillar att belöna prestation
När du presterar ska det märkas. Därför har vi regelbundet tävlingar och bonusar där du kan vinna till exempel:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vem vi söker
Du tycker om att prata med människor och skapa kontakt
Du är driven och vill utvecklas
Du motiveras av mål och resultat
Du vill lära dig försäljning eller ta nästa steg i karriären
Du fungerar bra både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet är inget krav – vi värderar rätt inställning högst.Publiceringsdatum2026-06-28Så ansöker du
Vill du bygga erfarenhet, utvecklas snabbt och ha möjlighet att påverka din egen inkomst?
Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing i Öckerö. Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: ockero@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
475 40 HÖNÖ Jobbnummer
9982219