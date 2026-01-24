Säljare i Lund - 31000 eller mycket mer
Pauser Media AB / Säljarjobb / Sjöbo Visa alla säljarjobb i Sjöbo
2026-01-24
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pauser Media AB i Sjöbo
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett framgångsrikt medieföretag där du får möjlighet att utvecklas som säljare och påverka din egen inkomst? Pauser Media söker nu drivna och sociala personer som vill bli en del av vårt team i centrala Lund!
Om rollen
Som innesäljare hos oss blir du en viktig del av vår försäljningsorganisation. Du arbetar via telefon med att etablera kontakt med både nya och befintliga kunder inom näringsliv och offentlig sektor. Din uppgift är att presentera och sälja våra nyhetstjänster och publikationer som hjälper kunderna att ta välgrundade beslut och stärka sin verksamhet. Som innesäljare hos oss blir du en viktig del av vår försäljningsorganisation. Du arbetar via telefon med att etablera kontakt med både nya och befintliga kunder inom näringsliv och offentlig sektor. Din uppgift är att presentera och sälja våra nyhetstjänster och publikationer. Våra varumärken inkluderar Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, VD-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande.
Du kommer att:
Arbeta mot tydliga mål tillsammans med ett engagerat team.
Driva försäljning genom att skapa och vårda kundrelationer.
Representera Pauser Media och bidra till att stärka vårt varumärke.
Utvecklas genom kontinuerlig coachning och utbildning.
Tjänsten är på heltid, med placering på vårt kontor på Lilla Fiskaregatan 4A i Lund. Arbetstiderna är 8-17 måndag 8-16 fredag.
Vi söker dig som:
Antingen har erfarenhet av försäljning eller helt enkelt vill lära dig och växa i rollen. Det viktigaste är att du har rätt inställning - du trivs i en miljö med högt tempo, gillar att nå uppsatta mål och tycker om att ta kontakt med nya människor.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är kommunikativ och tycker om att prata med människor.
Har energi, engagemang och en positiv attityd.
Är målinriktad och gillar att se resultat av ditt arbete.
Har vilja att utvecklas och lära dig nya saker.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och motivation snarare än tidigare erfarenhet.
Hos Pauser Media får du de bästa förutsättningarna att lyckas. Vi ger dig utbildning, verktyg och stöd för att du ska nå dina mål.
Vi erbjuder:
Fast grundlön enligt kollektivavtal + provision från första försäljningen.
En trygg heltidsanställning i ett växande företag.
Möjlighet att påverka din egen lön - säljer du enligt plan tjänar du minst 31 000 kr/mån.
En positiv och familjär arbetsmiljö.
Centralt kontor i ljusa lokaler, nära Lunds centralstation.
Friskvårdsbidrag och roliga aktiviteter som tävlingar, luncher och kickoffer.
Om Pauser Media
Pauser Media är ett etablerat och expansivt medieföretag som producerar ledande facktidningar och konferenser inom bland annat miljö, kvalitet, hållbarhet, ledarskap och telekom. Våra publikationer inkluderar Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, VD-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi har cirka 40 medarbetare och kontor i Stockholm och Lund.Publiceringsdatum2026-01-24Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till rekrytering@pausermedia.se
. Urval sker löpande - vänta inte med att söka, då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor? Kontakta Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, på 08-517 955 17.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/ Arbetsplats
Pauser Media Jobbnummer
9702783