Säljare i Göteborg - Ingen tidigare erfarenhet behövs!
2025-10-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
Jobba som säljare med oss i Göteborg!
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning och kundrelationer? Vi söker nu engagerade säljare som vill vara en del av ett framgångsrikt team och arbeta med välkända varumärken.
Din huvudsakliga uppgift blir att arbeta med kallförsäljning och nykundsbearbetning, samtidigt som du har möjlighet att förlänga befintliga kunders avtal och säkerställa att de är nöjda med sina tjänster.
Vad vi erbjuder:
Provisionsbaserad lön utan tak, med möjlighet till garantilön
Fasta arbetstider: Måndag-Fredag, 09:00-18:00
Inspirerande, moderna och fräscha lokaler i Mölndal - och inom en månad flyttar vi till ett helt nytt kontor i centrala Göteborg (Gårda)!
Gedigen säljutbildning och personlig coachning
Möjlighet att utvecklas och klättra inom företaget
Spännande tävlingar med priser som presentkort, resor och elektronik
Hos oss har du möjligheten att påverka din egen inkomst och få ersättning baserad på din skicklighet och prestation. Vi ser till att du är väl rustad för framgång genom en grundlig utbildning i både produkt och försäljning redan från start.
Vem vi söker:
En social och kommunikativ person som lätt skapar förtroende
Någon som trivs med att arbeta både självständigt och i team
En tävlingsinriktad individ med en stark vilja att utvecklas
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet inom service eller försäljning är meriterande, men inget krav
Vi utbildar dig! Oavsett om du har tidigare säljerfarenhet eller är helt ny i branschen ser vi till att ge dig rätt verktyg för att lyckas. Du får både teoretisk och praktisk utbildning samt stöd av våra mest erfarna säljare och coacher.
Rekryteringsprocess
Vi hanterar rekryteringen löpande och processen sker digitalt. Håll utkik efter sms och e-post från oss efter din ansökan.
Vill du ta nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot din ansökan!
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Creja Konsult AB
(org.nr 559457-4948), https://www.crejakonsult.se/ Kontakt
Försäljningschef
Jonathan Ovenberger jonathan@crejakonsult.se 0704679812 Jobbnummer
9575209