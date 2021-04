Säljare i Danderyd med förbokade kundmöten - Clean Cloud AB - Försäljarjobb i Danderyd

Clean Cloud AB / Försäljarjobb / Danderyd2021-04-05Är du ute efter ett arbete där du kan ha kul på jobbet och även bli framgångsrik så passar du in i vårt team. Försäljning är ett fantastiskt roligt arbete med nya erfarenheter och upplevelser varje dag . Du har möjligheten att ingå i ett sammansvetsat team med oss där vi stöttar och gläds åt varandras framgångar.Det vi erbjuder Dig är :FörsäljningsutbildningVidareutbildning, feedback och stimulans .Goda möjligheter att avancera inom företaget. Skräddarsytt efter dina önskemål.Du har betalt för varje kundbesök du gör.Heltid 24 500 kr + provision på allt du säljerVi kommer att hålla intervjuer löpande och tillsätter tjänsten omgående när vi har hittat rätt kandidat.Vi söker dig som ser saker från den positiva sidan och har ett leende på läpparna . Du är framåt , nyfiken och gillar utmaningar.Att du har någon erfarenhet av försäljning är en merit men inget vi kräver . Däremot så är humor och envishet ett stort plus .Det viktigaste är att Du ser försäljning som ett framtidsyrke där Du vill utvecklas och göra karriär. Du får verktygen av oss .Med andra ord söker vi dig som har stor självdisciplin och en stark egen drivkraft .Du har körkort & tillgång till egen bil .Som försäljare kommer du att sälja Clear Sky som är ett av världens mest hälsosamma Luftreningssystem. Man kan även skura golv, putsa fönster , kemtvätta helt utan kemikalier mm . Gå gärna in på vår hemsida och läs mer.Dina besök bokas upp av vår bokningsavdelning. Det innebär att du som säljare åker ut på förbokade besök, anpassade efter ett schema som du är med och utformar tillsammans med oss veckovis.Bifoga Cv och ditt personliga brev i din ansökan!Vi ser fram emot din ansökan !Produkten:Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mer än en byggnad av fyra har problem med inomhusluftkvalitet. Inomhusluften är mer förorenad än utomhusluften (5 till 100 gånger, US EPA). Luftföroreningar inomhus rankas som en hög prioriterad hälsorisk - det är rankat på 5:e plats som en orsak till ohälsa i världen (WHO). 90% av vår tid spenderar vi inomhus.Clear Sky är en unik kvalitetsprodukt med en av marknadens bästa garantier och är en portabel luftrenare med flera funktioner. Den har funnits på marknaden i över 25 år och säljs idag i 25 länder över hela världen. Clear Sky tilldelades 2016 Plus X Award för sin höga kvalitet, design, användarvänlighet och funktion.#jobbjustnu2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-11Clean cloud ABNorra Grängesbergsgatan 7 A18200 DANDERYD5671596