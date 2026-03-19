Säljare hyra ut Ramsjö Camping till föreningar, organsationer, klubbar
Ramsjö Camping i Norra Hälsingland är en liten camping med 6 stugor, 14 elplatser för husbil husvagn tält och ytterligare ca 50 campingplatser samt restaurang, bar, kvarn, grillplats, utescen under tak och lounge. 10.000kvm yta och byggd på ortens första Hälsingegård från 1690, Hafvermans gård, 6 av de 11 byggnaderna är de gamla från den tiden.
5 är moderna timmerstugor, kompletta hem, som Ljusdals kommun byggde på 90 talet och som vi förfinat med nya duschar m.m.
Här har det arrangerats spelmans-stämmor och idrottsklubbar från andra delar av Sverige har abonnerat stället tack vare många fotbollsplaner, belysta elljus-spår för skidor och löpning, badplatser, tennisbana, basketplan med konstgräs, utegym och trevliga bybor! Vi söker dig som kan fylla årets alla veckor med att hyra ut campingen till alla olika arrangemang, allt från kyrkligt (kyrka intill campingen - en av Sveriges vackraste!) till motorklubbar, barnhem, funktionsnedsättning, föreningar för olika invandrargrupper, RFSL, sport idrott, dans musik, etc. Vi har även stort utbud ljud ljus DJ scen utrustning och äger även Ramsjö Folkets Hus med stor scen och tidigare haft ända upp till 450 publik så det kan samordnas. 5 anställda kan hjälpa till när det behövs.
Se www.ramsjocamping.com
och vårt ljud ljus företag www.billebro.se
för mera fakta.
OBS: Vid uthyrning så disponerar gästerna hela campingen och den stängs av helt för allmänheten.
Stor fördel om du tidigare jobbat med liknande och redan har en del kontakter med den typ av kunder som vi söker. Fördel om du bor i vårt område men det går bra även som distansjobb!
Se mer om oss även på www.uthyres.eu
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: application@billebro.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Ångevägen 24 (visa karta
)
827 76 RAMSJÖ Arbetsplats
Ramsjö Camping
9808604