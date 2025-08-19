Säljare House Of Color Nordsjö Idé & Design Färg,tapeter,panduro,golv,kakel
2025-08-19
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S O Börjesson Måleri AB i Kungsbacka
HOUSE OF COLOR Nordsjö Idé & Design, är ett väletablerat företag som har funnits i branschen i över 50 år. Vi har kunder som har handlat hos oss i flera generationer.
Vi säljer FÄRG, TAPETER, PANDURO, GOLV och KAKEL.
Vi jobbar både mot konsumenter såsom proffskunder och vi ingår i kedjan Nordsjö Idé & Design.
Nu söker vi ytterligare en teamplayer som vill vara med och utveckla vår butik i Kungsbacka.
Du brinner för att arbeta med kunder och försäljning och förstår att service och kvalitet går hand i hand. Du gillar högt tempo och att ha många "bollar" i luften samtidigt. Du gillar utmaningar och är inte rädd för att hugga i. Du är en flexibel teamplayer som tycker om att jobba både i grupp men även ensam. Vi ser gärna att du är flexibel och kan stundom ställa upp vid kort varsel. Vi vill att du har flera års erfarenhet av försäljning och service. Meriterande är också om du har erfarenhet av färgbranschen, golv, kakel och/eller även inom hobbymaterial/hobbyfärger. Men det är inte ett avgörande, utan det är Dig som person som är viktigast.
Känner Du att det är DIG vi söker så kan vi erbjuda dig en rolig arbetsplats med ett gott gäng.
KÖRKORT är ett måste samt flera års arbetslivserfarenhet inom försäljning är ett måste!
TJÄNSTEN innefattar 80-100 % enligt överenskommelse.
Ansökan och förfrågningar sker ENDAST via mail till: ulrica@houseofcolor.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: ulrica@houseofcolor.se
Detta är ett heltidsjobb.

S O Börjesson Måleri AB
(org.nr 556215-7155)
L Hantverksg 5
)
434 42 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Börjesson Måleri AB, S O
9466103