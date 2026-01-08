Säljare Hop on Hop off Göteborg
2026-01-08
Är du tävlingsinriktad och vill utvecklas inom försäljning?
Strömma Turism & Sjöfart AB är ett av Skandinaviens största upplevelseföretag som har en stark koppling långt tillbaka i svensk turismhistoria. Hop On Hop Off är ett av våra ca. 30 varumärken och vi finns i flera städer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Nederländerna.
Inför sommaren söker vi nu drivna säljare som kan bidra med positivitet och motivation i teamet! Vi söker dig som är full av energi, älskar möten med nya människor och sätter ribban högt. Det viktigaste är inte att du är säljare idag, utan att du har viljan att bli en skicklig säljare. Vi ger dig de förutsättningar du behöver för att utveckla din personliga säljstil. Vi siktar mot höga mål, och ser till att ha roligt på vägen!
Hos oss möter du människor från världens alla hörn och din kommunikativa förmåga sätts på prov. Som säljare blir du ansiktet utåt för produkten. Du kommer ta stort eget ansvar och vara en viktig del av försäljningsresultatet. Du kommer också få stöttning i att utvecklas i din roll och arbeta tätt ihop med andra säljare, guider, skeppare och chaufförer. Tillsammans kommer ni se till att våra gäster bär med sig minnen för livet, och samtidigt ha väldigt roligt ihop.
ARBETSUPPGIFTER
Uppsökande och aktiv fältförsäljning av biljetter till Strömmas olika sightseeingturer med buss och båt. Du kommer att vara den som tar första steget fram och fångar in och är social med alla potentiella kunder och också den som går på avslut. Som säljare ingår du i ett litet team men jobbar främst individuellt, utomhus i centrala Göteborg.
VI ERBJUDER
Sommarjobb, med chans till start som extrajobb under våren och fortsatt extrajobb under hösten.
Ett stimulerande och utmanande jobb med chans att vässa dina säljkunskaper.
Dynamisk och varierande arbetsmiljö med härliga arbetskamrater.
Lönemodell med både fast och rörlig del som baseras på både din och teamets prestation, med många chanser att vinna säljtävlingspriser.
Värdefull erfarenhet från försäljning samt turism-branschen.
En rolig arbetsplats med många företagsaktiviteter. Kanske Göteborgs roligaste sommarjobb!
DU ÄR
Språkkunnig och talar flytande svenska och engelska (meriterande med ett tredje språk).
Resultatorienterad och gillar att jobba mot uppsatta mål.
Flexibel och kan arbeta lika effektivt under högt tryck som under lugnare dagar.
Utåtriktad, engagerad och bidrar till en positiv stämning i din omgivning.
Lojal och har hög arbetsmoral.
Hos oss värderas rätt personlighet och inställning högre än rätt utbildning och erfarenhet.
Motivera i din ansökan på vilket sätt just DU kan förstärka vårt säljteam!
Välkommen med din ansökan innan 27/2 2026.
Vi tillsätter alla tjänster löpande, så vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Turism & Sjöfart AB
(org.nr 556051-5818), https://www.stromma.com/sv-se/goteborg/
Pusterviksgatan 13
)
413 01 GÖTEBORG Kontakt
Operativ chef
Operativ chef
Leila Geljana leila.geljana@stromma.se 0703403147
9673001