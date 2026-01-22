Säljare Heltid (40 H/vecka) Under Armour Mall Of Scandinavia
2026-01-22
SÄLJARE HELTID (40 h/vecka) - UNDER ARMOUR, Mall of Scandinavia
This is where hustle meets heart!
Älskar du sport, människor och känslan av att vinna tillsammans? Vill du jobba i ett team där energi, passion och prestation är vardag?
Då vill vi ha DIG till Under Armour i Mall of Scandinavia.
Vem är du?
Du är den som:
Har minst 2-3 års erfarenhet av retail/försäljning
Är trygg i kundmötet och älskar att sälja
Möter kunder med leende, självförtroende och edge
Tar ansvar, tar plats och bidrar till teamkänslan
Har tempo i kroppen och gillar att ingen dag är den andra lik
Du skall kunna jobba 40 timmar i veckan, och eftersom gallerian är öppen 10-21 behöver du vara flexibel för kvällar och helger.
Vad gör du hos oss?
Skapar grymma kundupplevelser - varje dag
Säljer, inspirerar och guidar kunder till rätt produkter
Jobbar med kassa, varor, påfyllning och exponering
Är en lagspelare som pushar både dig själv och teamet
Ser till att butiken alltid känns 100% Under Armour
Vad får du?
Heltidstjänst - 40 h/vecka
Fast lön enligt avtal
Jobb i en av Sveriges hetaste gallerior
Ett starkt team med högt driv och mycket skratt
Möjlighet att växa inom retail och Under ArmourPubliceringsdatum2026-01-22Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tillsättning kan ske innan annonsens slut - så vänta inte.
Skicka in din ansökan TILL jobb@mno.se
och märk den med:
REF: SALE ASSISTANT MOS 2026
Protect This House. Join the team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: jobb@mno.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SALE ASSISTANT MOS 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mno International AB
(org.nr 556497-9457)
Stjärntorget 2 (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
MnO Brands Jobbnummer
9698084