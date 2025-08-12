Säljare Göteborg - Tjäna 40.000kr/mån!
2025-08-12
Jobba som innesäljare med oss i Göteborg!
Innovative sales är ett svenskt företag som idag hjälper varumärken såsom Telia och Telenor i marknadsföring-och försäljningssyfte.
Idag består Innovative av 180 drivna personer med stort intresse för försäljning. Att arbeta på Innovative är en betydelsefull resa, här kan du samla på dig erfarenheter inför framtida yrken eller varför inte bygga en karriär inom bolaget?
Om jobbet
Som innesäljare kommer du kontakta befintliga Telia kunder. Att bygga en långvarig relation tillsammans med våra kunder kräver uppföljning. Syftet med samtalet är att säkerställa att kunden är nöjd med sitt nuvarande utbud eller om det finns några eventuella korrigeringar som vill göras. I samband med samtalet kommer du även förlänga kundens abonnemang efter deras önskemål, detta givetvis till ett mer förmånligt pris.
Arbetstider: Måndag - Fredag 09:00-18:00 (Inga sena kvällar!)
Omfattning: Heltidstjänst
Fördelar med att arbeta hos oss
• Garantilön varje månad
• Generösa provisioner + bonusar!
• Möjlighet att växa inom bolaget och skapa en karriär
• Kostnadsfri sälj-och produktutbildning
• Tävlingar där du kan vinna allt från presentkort, utlandsresor eller körkortspaket
Vi söker dig som
• Besitter en hög socialkompetens
• Har lätt för att bygga tillitsfulla relationer
• Trivs med att arbeta självständigt likväl som i grupp
• Är målmedveten och tävlingsinriktad
Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenheter inom service och försäljning.
Vi utbildar dig
Vi anser att en god grund lägger spår för en fantastisk karriär och utvecklingskurva. Vi startar därav samtliga utbildningar med teoretisk samt praktisk utbildning inom säljteknik och produktkunskap. Du arbetat tätt inpå erfarna säljare och coacher som månad efter månad strävar efter att höja sina mål och tjäna ännu mer pengar!
Rekryteringsprocess
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i en rekryteringsprocess hos oss. Vi ber dig därför ha koll på din mobil i samband med ansökan.
Intervjuer sker löpande. Vill du starta i gång din karriär omgående? Tveka inte på att skicka en ansökan redan idag så får du en tid för intervju inom kort.
