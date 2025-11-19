Säljare Globen, tjäna pengar! 31000 eller mycket mer
2025-11-19
Har du tävlingsinstinkt och vill använda den för att tjäna pengar?
Gillar du dessutom att prata och är en driven, social och målmedveten person som söker en fast trygg inkomst med möjlighet till provision? Då är tjänsten som innesäljare på Pauser Media rätt för dig!
På Pauser Media får du säljutbildning, daglig coachning och möjlighet att växa - oavsett om du är ny i sälj eller vill ta nästa steg.
Vi erbjuder:
• Verktyg och personlig coaching för att du ska utvecklas och lyckas i rollen.
• Fast grundlön enligt kollektivavtal och provision på varje krona du säljer. Säljer du enligt plan får du minst 31 000 i lön.
• En familjär företagskultur och engagerade kollegor.
• En central arbetsplats i ljusa lokaler, ett stenkast från Globen och 3Arena.
• Trygg anställning med kollektivavtal Unionen.
Jobbet:
I din roll kommer du att kontakta både befintliga- och nya kunder inom näringslivet och offentlig sektor via telefon och erbjuda dem prenumerationer på våra tidningar och digital access till sajterna som innehåller fördjupande strategisk kunskap. Våra varumärken är Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande.
Vi söker dig som:
Är en glad och kreativ person som tycker om att sälja och överträffa dina mål. Att du trivs med att arbeta proaktivt och uppsökande via telefon och kan snabbt sätta dig in i kundens verksamhet och förstå dess behov är viktigt för att lyckas i rollen.
• Har mycket energi.
• Är social och har lätt för att uttrycka dig.
• Är lyhörd och bra på att hitta lösningar.
• Driven och gillar att nå dina mål.
Skicka din ansökan till rekrytering@pausermedia.se
. Urval sker löpande - vänta inte!
Mer om tjänsten:
Start den 13 januari 2026
Arbetstider: 8-17 månd-torsd, fredagar 8-16
Fast grundlön
Provision på allt du säljer
Om oss
I över 30 år har Pauser Media levererat strategisk kunskap till våra kunder. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Vi söker säljare till kontoret i Stockholm, Rökerigatan 19, Johanneshov.
Frågor besvaras av Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, 08-51795517 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/om-oss/
Rökerigatan 19 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Jobbnummer
9613362