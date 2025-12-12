Säljare / Glasögonrådgivare 70% Ängelholm
Direkt Optik AB / Butikssäljarjobb / Ängelholm Visa alla butikssäljarjobb i Ängelholm
2025-12-12
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Direkt Optik AB i Ängelholm
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Direkt Optik är en del av nexeye och har 38 butiker i Sverige. Nexeye består utöver Direkt Optik av märkena Hans Anders i Nederländerna och Belgien (400 butiker) samt Eyes+More med inte mindre än 170 butiker i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Österrike. Nexeye-gruppen står för tillväxt och expansion och har ambitionen att öppna ännu fler nya butiker i Europa.
Vi främjar en inkluderande arbetsmiljö där alla respekteras och har lika möjligheter att växa, oavsett bakgrund.
Vi minskar vår miljöpåverkan genom hållbara produkter och effektiva lösningar, för en bättre framtid för både människor och planeten.
Exempel på ansvarsområden
Utföra den dagliga driften i butiken
Vara lyhörd inför kundens behov och önskemål.
Föreslå förbättringsåtgärder.
Arbeta enligt de rutiner som finns framtagna för butiken
Montera glasögon och utföra lättare reparationer
Ordning och redaPubliceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Erfarenhet från arbete inom butik är meriterande
Du har en god kommunikationsförmåga och tycker om försäljning
Du har ett estetiskt öga där du på ett proffessionellt sätt kan sälja in bågar för alla tillfällen.
Du har tidigare arbetat inom retail
Erfarenhet från optikbranschen är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är en ordningsam, positiv person som gillar att ge råd, sälja och arbeta med människor och hålla rent och snyggt runt dig. Du drivs av försäljning och av att skapa god lönsamhet. Att sprida energi och god stämning omkring dig tycker du om. Du har mycket stor social kompetens och är lyhörd för kundernas behov .
Vad erbjuder vi?
Som butiksmedarbetare har du lön enligt Handels avtal.
Dessutom får du:
Bonussystem baserat på teamets resultat
Personalrabatt på glasögon eller solglasögon;
Friskvårdsbidrag
Fantastiska kollegor
Tjänsten är en deltidstjänst på ca 27 tim/v, med fasta schematider. Flytt av arbetspass eller inhopp vid sjukdom kan förekomma.
Intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Direkt Optik AB
(org.nr 556450-1350) Kontakt
Rekrytering Direkt Optik rekrytering@direktoptik.com Jobbnummer
9642010