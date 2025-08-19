Säljare/fundraiser sökes: Roligt jobb där du växer och gör skillnad
Elemental Fundraising AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elemental Fundraising AB i Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
Vi söker glada och utåtriktade personer till vårt fundraisingteam i Stockholm!
Vill du ha ett socialt och meningsfullt jobb där du får träffa nya människor och samtidigt göra skillnad? Elemental Fundraising söker engagerade personer till vårt team i Stockholm!
Om jobbet
Som fundraiser kommer du att:
Prata med människor ute på stan, torg och vid olika evenemang i Stockholm.
Berätta om viktiga välgörenhetsorganisationer och inspirera fler att bli månadsgivare.
Jobba tillsammans med ett härligt team där ni peppar och stöttar varandra.
Få utbildning och löpande stöd så att du känner dig trygg i din roll.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Kan kommunicera tydligt på svenska, då arbetet främst sker på svenska.
Kan tala och förstå engelska, då vissa medarbetare endast pratar engelska.
Är social, positiv och gillar att prata med nya människor.
Trivs med att jobba mot mål och tycker det är kul att utmana dig själv.
Gillar att samarbeta med andra.
Alla är välkomna att söka. Har du erfarenhet av försäljning, fundraising eller kundservice är det ett plus, men inget krav.
Vi erbjuder
Timlön: 160 - 180 kr/timme
En rolig och utvecklande arbetsplats där du får växa som person
Grundlig introduktion och utbildning
Tillgängliga arbetspass
Ons - Sön kl. 12:30 - 17:30, inklusive 30 minuters rast.
Plats
StockholmPubliceringsdatum2025-08-19Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag via denna länk:https://forms.gle/VnKPDea6zgmhdHkp8 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Elemental Fundraising AB
(org.nr 559525-4680) Jobbnummer
9465350