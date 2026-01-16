Säljare för Telenor - Snittlön 60.000kr/mån!

Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-16


Är du redo att ta nästa steg i din säljbana? Innovative söker nu fler drivna säljare till vår B2B-avdelning där du arbetar med företagsförsäljning för Telenor. Här får du möjlighet att sälja en bred portfölj av mobila tjänster och utveckla din kompetens inom företagsförsäljning.
Vad vi erbjuder:

Hög garantilön + generösa provisioner och bonusar (Snittlön 60.000 kr)

Daglig coachning från erfarna ledare och coacher med flera års erfarenhet inom försäljning

Interna och externa utbildningar för kontinuerlig utveckling

Möjlighet att växa internt - ta nästa steg mot mer komplexa roller

Moderna, centrala lokaler på Gärdet, Stockholm

Företagskonferenser, teamaktiviteter och events

Din roll: Som B2B-säljare kontaktar du företagskunder, identifierar deras behov och erbjuder skräddarsydda lösningar från vår breda produktportfölj. Du arbetar nära ditt team för att maximera både individuella och gemensamma resultat.
Vi söker dig som:

Har minst 3 månaders erfarenhet inom försäljning

Vill utvecklas och ta nästa steg i karriären

Är målmedveten, drivs av resultat och vill tjäna pengar utan tak

Talar och skriver flytande svenska

Plats: Gärdet, Stockholm
Arbetstider: Måndag-fredag, 08:30-17:30 (fredagar 08:30-16:30)
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss

Vi består idag av 200+ glada medarbetare

Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Innovative Sales TM AB (org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Hangövägen 29 (visa karta)
115 41  STOCKHOLM

Arbetsplats
Innovative Sales

