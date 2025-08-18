Säljare för Skellefteå Krafts elavtal - placering på kontoret i Umeå
Online Fulfillment Sverige AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2025-08-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Online Fulfillment Sverige AB i Umeå
, Växjö
, Simrishamn
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Ta nästa steg i din försäljningskarriär - tillsammans med oss och Skellefteå Kraft!
Vill du jobba med ett starkt varumärke, i ett sammansvetsat team och med tydliga möjligheter att påverka både din inkomst och utveckling? Nu söker vi en engagerad och målinriktad säljare till vårt kontor i hjärtat av Umeå!
Det här erbjuder vi dig:
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en chans att växa, utvecklas och göra verklig skillnad. Vi är ett tight team där vi hjälps åt, lyfter varandra och firar framgångar tillsammans.
Det här kan du förvänta dig:
• Ett inspirerande kontor högst upp i Thulehuset - med fantastisk utsikt över Umeälven.
• Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal (Unionen).
• Fasta arbetstider måndag till fredag - med möjlighet till delvis distansarbete efter introduktion.
• En lönemodell som kombinerar trygghet (garantilön) med belöning (provision).
• En inkluderande kultur där olikheter ses som en styrka.
Om rollen
Som säljare arbetar du med telefonförsäljning av elavtal från Skellefteå Kraft till privatpersoner. Du kontaktar nya kunder, väcker intresse och bygger relationer - alltid med kvalitet och service i fokus. Du jobbar tätt ihop med ett erfaret team på 12 personer, med gemensamma mål och daglig pepp.
Tillträde sker efter sommaren, enligt överenskommelse.
Är det dig vi söker?Vi letar efter en person som:
• Har en positiv attityd och gillar att prata med människor.
• Är självgående men trivs med att arbeta i lag.
• Motiveras av att sätta mål och nå dem.
• Talar och skriver flytande svenska.
Meriterande men inget krav:
• Erfarenhet av försäljning eller kundservice.
• Tidigare ledarerfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid rätt personlighet - har du viljan, så har vi verktygen.
Därför ska du söka
• Du vill ha ett jobb där du gör skillnad - både för kunder och kollegor.
• Du söker trygghet kombinerat med möjligheten att påverka din egen framgång.
• Du trivs i ett företag med korta beslutsvägar och mycket energi.
Skicka in din ansökan redan idag!
Vi genomför intervjuer löpande - så vänta inte med att söka! Oavsett om du har erfarenhet inom försäljning eller vill ta ditt första steg i branschen ser vi fram emot din ansökan. Din personlighet och motivation är det viktigaste för oss!
Om oss på OnlineOnline är ett företag grundat på entreprenörskap, engagemang och personlig drivkraft. Sedan 1993 har vi hjälpt företag att bygga hållbara kundrelationer. Vi tror på förtroende, ansvar och äkta värdeskapande - och vi vill att du ska bli en del av vår resa framåt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Online Fulfillment Sverige AB
(org.nr 556479-8733), https://onlinesverige.se/ Kontakt
Malin Öman malin.oman@onlinesverige.se 0730455474 Jobbnummer
9463533