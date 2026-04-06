Säljare för 3 Starta din karriär inom försäljning på Turning torso
Mobilio AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-04-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mobilio AB i Malmö
Är du social, driven och gillar att prata med människor?
Just nu växer vi på Vinto och söker nya säljare som vill vara med på resan.
Idag sitter vi mitt på Lilla Torg i Malmö, men inom kort flyttar vi in i helt nya, moderna lokaler i Turning Torso.
Vi är ett sammansvetsat team med hög energi, tydliga mål och mycket skratt på kontoret. Nu vill vi bli fler.
Det här är en perfekt start för dig som vill kickstarta din karriär inom försäljning.
Om jobbet
Som säljare hos oss kontaktar du privatkunder och erbjuder mobilabonnemang från 3 till kraftigt rabatterade priser.
Du jobbar med moderna säljverktyg och får stöd från erfarna kollegor som hjälper dig utvecklas snabbt.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär dig allt från grunden.
Vi söker dig som
Är social och gillar att prata med människor
Har ett driv och vill utvecklas
Talar svenska flytande
Trivs i ett högt tempo
Har idrottsbakgrund eller är van vid att jobba mot mål (meriterande)
Vi erbjuder
Garantilön 150 kr/h första 3 månaderna
Provision utan tak - snitt ca 25 000 kr/mån
Toppsäljare upp mot 40 000 kr/mån
Tävlingar, bonusar och teamaktiviteter
Utbildning och coachning från start
Modernt kontor - snart i Turning Torso
Praktisk info
Malmö (Lilla Torg Turning Torso)
Heltid - 09:00-17:00
Vi söker 2 nya säljare
Jobbtyp: Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mobilio AB
(org.nr 559330-4453), https://www.vinto.se/
Lilla varvsgatan 14 (turning torso) (visa karta
)
211 15 MALMÖ
9838240