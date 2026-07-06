Säljare för 3 Starta din karriär inom försäljning på Turning Torso
Mobilio AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-07-06
, Burlöv
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Det här är ett säljjobb. Inte ett kontorsjobb med lite kundkontakt – ett riktigt säljjobb, där din prestation styr din lön och varje dag börjar med att du lyfter luren.
Om det låter som exakt det du letar efter – läs vidare. Om du är osäker – det är också ok, men läs hela annonsen innan du söker.
Vad vi gör
Vi på Vinto säljer mobilabonnemang från 3 till privatkunder till kraftigt rabatterade priser. Vi jobbar med telefon och moderna säljverktyg, och vi är bra på det vi gör. En av våra egna utsågs nyligen till bästa säljaren i hela Sverige, bland över 200 säljare och 15 kontor.
Vi sitter i Turning Torso – ett kontor som faktiskt matchar vår ambition. Utsikt över hela Malmö, loungedel, kaffemaskin i toppklass och fri tillgång till Red Bull. Men det är inte därför du ska söka jobbet.
Verkligheten – läs det här noga
De flesta som slutar gör det under de första veckorna. Inte för att jobbet är omöjligt – utan för att de inte visste vad de gav sig in på.
Som ny säljare kommer du att få nej, många gånger om dagen. Du kommer ha dagar där ingenting funkar oavsett hur hårt du försöker. De som stannar och lyckas är de som ser varje nej som träning, inte som ett misslyckande – de reser sig, justerar och kör nästa samtal.
Garantilönen finns där som trygghet under upplärningen. Men vår kultur bygger på provision. Det är så våra bästa tjänar 40–50 000 kr i månaden. Om fast lön känns viktigare än potential är det viktigt att du vet det innan du söker.
Vi söker dig som
Är social och gillar att prata med människor – på riktigt, inte bara på CV:t
Har ett tävlingsinstinkt och vill bli bäst, inte bara bra
Talar svenska flytande
Klarar av att ta ett nej utan att tappa energin
Har idrottsbakgrund eller erfarenhet av att jobba mot mål (meriterande)
Ingen säljerfarenhet krävs – vi lär dig allt från grunden. Men driv och mentalitet kan vi inte lära dig.
Vi erbjuder
Garantilön 150 kr/h de första 3 månaderna
Provision utan tak – snitt ca 25 000 kr/mån
Toppsäljare tjänar upp mot 50 000 kr/mån
Tävlingar, bonusar och teamaktiviteter – middagar, go-cart och mer
Daglig coachning och utbildning av branschens bästa
Kontor i toppklass: Turning Torso, loungedel, FIFA, lyxig kaffemaskin, fri Red Bull Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mobilio AB
(org.nr 559330-4453)
Lilla varvsgatan 14 (turning torso) (visa karta
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211 15 MALMÖ Arbetsplats
Vinto (Mobilio AB) Jobbnummer
9994678