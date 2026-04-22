Säljare för 3 Starta din karriär inom försäljning på Turning Torso
2026-04-22
Är du social, tävlingsinriktad och gillar att prata med människor?
Just nu växer vi på Vinto och söker nya säljare som vill vara med på resan - och från och med nu sitter vi på en av Malmös mest ikoniska adresser: Turning Torso.
Högt upp i skyarna, med solljus hela dagen och utsikt över hela staden, har vi byggt ett kontor som matchar vår ambition. Modernt, stilrent och med allt man kan önska sig - loungedel med TV och FIFA, lyxig kaffemaskin, fri tillgång till Red Bull och hög säkerhet i huset. Havet, restaurangerna och pulsen i Västra Hamnen ligger runt hörnet.
Vi är ett sammansvetsat team med hög energi, tydliga mål och mycket skratt på kontoret. Nu vill vi bli fler - och vi söker dig som har vinnarskalle och vill tävla, utvecklas och fira framgångar tillsammans med oss.
Jobba med de bästa i branschen
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en miljö där du utvecklas snabbt och lär dig av Sveriges främsta säljare. En av våra egna utsågs nyligen till bästa säljaren i hela Sverige - bland över 200 säljare och cirka 15 kontor. Det är den nivån vi håller, och det är dit vi tar dig om du har driv och vilja.
Om rollen
Som säljare hos oss kontaktar du privatkunder och erbjuder mobilabonnemang från 3 till kraftigt rabatterade priser. Du jobbar med moderna säljverktyg och får stöd från erfarna kollegor som hjälper dig utvecklas snabbt.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär dig allt från grunden.
Vi söker dig som
Är social och gillar att prata med människor
Har ett driv och en vinnarskalle - du vill bli bäst
Talar svenska flytande
Trivs i ett högt tempo
Har idrottsbakgrund eller är van vid att jobba mot mål (meriterande)
Vi erbjuder
Garantilön 150 kr/h de första 3 månaderna
Provision utan tak - snitt ca 25 000 kr/mån
Toppsäljare upp mot 50 000 kr/mån
Tävlingar, bonusar och teamaktiviteter - allt från middagar till go-cart
Utbildning och coachning från dag ett av branschens bästa
Kontor i toppklass i Turning Torso - loungedel, FIFA, lyxig kaffemaskin, fri Red Bull och utsikt som gör varje måndag lite roligare
Praktisk info
Plats: Turning Torso, Malmö
Heltid - 09:00-17:00
Vi söker 2 nya säljare
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivare Mobilio AB
(org.nr 559330-4453)
Lilla varvsgatan 14 (turning torso) (visa karta
)
211 15 MALMÖ Arbetsplats
Vinto (Mobilio AB) Jobbnummer 9870251
9870251