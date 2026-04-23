Säljare Fisk till ICA Maxi Nackas Nya Saluhall
Nacka Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Nacka
2026-04-23
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
Visa alla jobb hos Nacka Stormarknad AB i Nacka
, Stockholm
Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Har du ett genuint intresse för mat, matlagning och fisk? Vill du arbeta deltid i en inspirerande miljö där kundmötet står i centrum? Då kan du vara vår nästa kollega!
Vi söker nu en passionerad och engagerad säljare till vår fiskavdelning på deltid, med en omfattning på minst 10 timmar per vecka. Hos oss möter du kunder som söker kvalitet, inspiration och personlig service - och du är en viktig del i att skapa den upplevelsen.
I vår Nya Saluhall, med en modern fiskdisk och högkvalitativa råvaror, arbetar du med att filéa, bereda och exponera fisk och skaldjur. Men framför allt guidar du kunder, delar med dig av din produktkunskap och skapar starka kundmöten.
Vi är ett engagerat team med hög arbetsglädje där du får möjlighet att bidra, utvecklas och vara med och påverka.
Vi söker dig som
Brinner för mat, råvaror och inspirerande kundmöten
Har erfarenhet av fisk, delikatess, restaurang eller liknande arbete
Har god produktkunskap eller ett starkt intresse att lära dig mer
Är noggrann och har god känsla för kvalitet och livsmedelshygien
Är en lagspelare som sprider positiv energi
Trivs i ett högt tempo, tar initiativ och är ansvarstagande
Talar och skriver svenska obehindrat
Har fullständiga gymnasiebetyg
Meriterande är erfarenhet från ICA eller annan dagligvaruhandel samt kunskap i Min Butik.Tjänstens omfattning och tillträde
Deltid, minst 10 timmar per vecka
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetstider varierar och inkluderar vardagar, kvällar och helger
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret genomförs som en del av rekryteringsprocessen.Om företaget
Maxi ICA Stormarknad Nacka är mer än en butik - vi är en levande matdestination där passion för mathantverk och omtankeförmänniskor möts. Sedan 2002 har vi jobbat för att vara först och främst somarbetsgivare,butik, servicegivare och samhällsmedborgare. Vårt eget varumärke Nackas Egnaspeglar kvalitet och hantverk med allt frånbröd och bakverk producerade på riktigttill hemlagade rätter och delikatesser från våran inbjudande saluhall.Vi är stolta över många samarbeten där vi tillsammans minskar matsvinn och gör hållbara val- allt för en god morgondag.
Vi satsar på våra medarbetare genom vår interna affärsskola Nacka Business School och personliga utvecklingsplaner -Hos oss får du dagliga utmaningar, högt tempo, bra arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi erbjuderförmånersom friskvårdsbidrag, frukostbuffé, utbildningar och verkliga karriärmöjligheter. Vi är stolta över utmärkelser så som Sweden's Best Managed Companies2025,Årets Nackaföretag 2022och Årets Butikskonditori 2023. Våra nio priser från Dagligvarugalan genom åren - bland annat Årets Fiskavdelning 2024och Fernando Di Lucas hederspris 2020- speglar vår passion för kvalitet och innovation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Stormarknad AB
(org.nr 556607-9561)
131 39 NACKA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Maxi Nacka Jobbnummer
9871384