Säljare Fisk till ICA Maxi Nackas Nya Saluhall

Nacka Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Nacka
2026-06-26


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På Maxi ICA Stormarknad Nacka arbetar över 300 medarbetare tillsammans för att skapa Nackas bästa matupplevelse. Med egen Saluhall, eget bageri och ett starkt fokus på kvalitet, matglädje och utveckling erbjuder vi en arbetsplats där människor växer tillsammans. Nu söker vi dig som vill bidra till inspirerande kundmöten och hög kvalitet i vår fiskavdelning.

Publiceringsdatum
2026-06-26

Om tjänsten
Som Säljare Fisk är du en viktig del av den dagliga driften i vår Saluhall. Du arbetar med att exponera, bereda och sälja fisk och skaldjur samtidigt som du säkerställer att avdelningen håller hög kvalitet och inspirerar kunderna till goda måltider.

Du möter kunder varje dag och delar gärna med dig av din kunskap om råvaror, tillagning och måltidslösningar. Tillsammans med kollegorna bidrar du till en välfylld och inspirerande avdelning där kvalitet och service står i centrum.

Vi söker dig som trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där kvalitet, service och samarbete alltid står i fokus. Du är ansvarstagande, initiativrik och har ett genuint intresse för mat och råvaror. Du arbetar i linje med vår värdegrund KUBEN och vår ledstjärna där samarbete, lärande, inkludering och att göra varandra bättre genomsyrar vardagen.

Vi ser gärna att du har

Erfarenhet av arbete inom fisk, delikatess, restaurang eller annan livsmedelsverksamhet

Ett stort intresse för mat, råvaror och kundservice

God kunskap om livsmedelshygien och livsmedelshantering

Förmåga att arbeta strukturerat och ta eget ansvar

God samarbetsförmåga

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Fullständiga gymnasiebetyg

Erfarenhet från ICA eller annan dagligvaruhandel är meriterande. Kunskaper i Min Butik är också ett plus. Vi lägger stor vikt vid din inställning, din samarbetsförmåga och din vilja att utvecklas.

Därför ska du välja oss

Hos oss får du möjlighet att växa genom utbildningar, vår interna affärsskola Nacka Business School och ett nära samarbete med erfarna ledare och kollegor. Många av våra ledare har gjort sin resa internt och vi tror på långsiktig utveckling.

Vi erbjuder friskvårdsbidrag, personalrabatt, frukostbuffé och en arbetsplats där gemenskap, kvalitet och omtanke är en självklar del av vardagen.

Om anställningen

Tjänsten är på deltid, i genomsnitt 30 timmar per vecka, och tillsvidare med sex månaders provanställning.

Önskat tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.

Arbetstiderna är varierande och inkluderar dag-, kvälls- och helgarbete. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nacka Stormarknad AB (org.nr 556607-9561)
131 39  NACKA (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
ICA Maxi Nacka

Jobbnummer
9981127

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