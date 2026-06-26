Säljare Fisk till ICA Maxi Nackas Nya Saluhall
Nacka Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2026-06-26
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På Maxi ICA Stormarknad Nacka arbetar över 300 medarbetare tillsammans för att skapa Nackas bästa matupplevelse. Med egen Saluhall, eget bageri och ett starkt fokus på kvalitet, matglädje och utveckling erbjuder vi en arbetsplats där människor växer tillsammans. Nu söker vi dig som vill bidra till inspirerande kundmöten och hög kvalitet i vår fiskavdelning.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som Säljare Fisk är du en viktig del av den dagliga driften i vår Saluhall. Du arbetar med att exponera, bereda och sälja fisk och skaldjur samtidigt som du säkerställer att avdelningen håller hög kvalitet och inspirerar kunderna till goda måltider.
Du möter kunder varje dag och delar gärna med dig av din kunskap om råvaror, tillagning och måltidslösningar. Tillsammans med kollegorna bidrar du till en välfylld och inspirerande avdelning där kvalitet och service står i centrum.
Vi söker dig som trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där kvalitet, service och samarbete alltid står i fokus. Du är ansvarstagande, initiativrik och har ett genuint intresse för mat och råvaror. Du arbetar i linje med vår värdegrund KUBEN och vår ledstjärna där samarbete, lärande, inkludering och att göra varandra bättre genomsyrar vardagen.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av arbete inom fisk, delikatess, restaurang eller annan livsmedelsverksamhet
Ett stort intresse för mat, råvaror och kundservice
God kunskap om livsmedelshygien och livsmedelshantering
Förmåga att arbeta strukturerat och ta eget ansvar
God samarbetsförmåga
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Fullständiga gymnasiebetyg
Erfarenhet från ICA eller annan dagligvaruhandel är meriterande. Kunskaper i Min Butik är också ett plus. Vi lägger stor vikt vid din inställning, din samarbetsförmåga och din vilja att utvecklas.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du möjlighet att växa genom utbildningar, vår interna affärsskola Nacka Business School och ett nära samarbete med erfarna ledare och kollegor. Många av våra ledare har gjort sin resa internt och vi tror på långsiktig utveckling.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, personalrabatt, frukostbuffé och en arbetsplats där gemenskap, kvalitet och omtanke är en självklar del av vardagen.
Om anställningen
Tjänsten är på deltid, i genomsnitt 30 timmar per vecka, och tillsvidare med sex månaders provanställning.
Önskat tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är varierande och inkluderar dag-, kvälls- och helgarbete. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Stormarknad AB
(org.nr 556607-9561)
131 39 NACKA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Maxi Nacka Jobbnummer
9981127