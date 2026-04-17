Säljare / Fältsäljare inom medicinsk laser och klinikutrustning
Synos Medical AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-04-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synos Medical AB i Linköping
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Som säljare hos Synos Medical arbetar du med medicinsk laser och klinikutrustning mot kunder inom klinik, estetik och sjukvård. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt och behovsanalys till demonstration, affär och uppföljning.
Rollen innebär både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kundrelationer. Du planerar kundmöten, genomför demonstrationer, följer upp dialoger och driver affärer framåt med hög aktivitet och tydligt affärsfokus.
Tjänsten utgår från Linköping och innebär resor, främst inom Sverige men även i Norden.
Det här kommer du att göra:
• Bearbeta nya kunder och utveckla befintliga kundrelationer
• Driva hela försäljningsprocessen från första kontakt till avslut
• Genomföra kundmöten, demonstrationer och uppföljningar
• Planera kundbesök, säljaktiviteter och resor på ett strukturerat sätt
• Arbeta nära både affären och kunden med tydlig dokumentation och prognosarbete
• Delta i event, kundaktiviteter och marknadsinsatser
Vi erbjuder:
Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en långsiktig utvecklingsresa. Vi välkomnar både dig som redan har erfarenhet av försäljning och dig som är tidigare i din karriär men har rätt driv och ambition.
• Gedigen onboarding på cirka sex månader
• Fortsatt utbildning under totalt 24 månader parallellt med arbetet
• Franklin Covey-utbildning inom avancerad försäljning
• Fast lön och provision
• Dator, telefon och övrig utrustning som krävs i rollen
• Friskvårdsbidrag och övriga villkor enligt bolagets upplägg
Vi söker dig som:
• Gillar kundkontakt, försäljning och att bygga relationer
• Är självgående, ansvarstagande och strukturerad
• Trivs med att arbeta mot mål och skapa aktivitet
• Har en god kommunikativ förmåga
• Vill utvecklas långsiktigt i en professionell säljarroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: Andreas@synos.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synos Medical AB
(org.nr 556871-8075), https://www.synos.se/
Finnögatan 14
)
582 78 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9860001