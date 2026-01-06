Säljare extra vid behov Circle K Nobelplan i Karlstad
2026-01-06
Vart är du på väg?
Nu söker vi butikssäljare - ja, alltså riktiga servicehjältar!
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi nu fler servicehjältar. Vad gör en sådan? Jo, du möter våra kunders behov med kunskap, fingertoppskänsla och ett härligt leende - ofta samtidigt som du kanske fyller på kaffemaskinen eller lägger upp en korv. För vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Är du vår nästa talang? Då hittar du vänner för livet här på Circle K.
Kära framtida kollega,
Först och främst, låt oss börja med att säga att jobbet på Circle K inte är för alla. Men det passar många och vi som jobbar här älskar det!
Under vår tid har vi sett många kollegor komma och gå. De som väljer att kasta in handduken säger ofta att arbetet var för komplext, att listan med arbetsuppgifter var för lång. De som dock löper linan ut har gemensamt att de tål tempot och att de älskar känslan av att göra ett bra jobb.
Vad vi behöver nu är en riktigt bra kollega och lagspelare som:
* Motiveras av att leverera toppservice till alla som besöker stationen.
* Håller huvudet kallt och tungan rätt i mun när kön ringlar lång, kaffemaskinen är tom och biltvätten har stannat.
* Som kavlar upp ärmarna när pallarna med spolarvätska ska packas upp och förberedas för försäljning, och tar det som ett träningspass.
* Är intresserad av mat och gör det till en sport att preppa den bästa hamburgaren så långt ögat kan nå.
* Förstår att du måste städa toaletten och svabba golvet, även om det inte alltid är favorit-uppgiften.
* Älskar människor och tar ansvar för att hålla stationsområdet lika snyggt på utsidan som på insidan.
* Vill göra en insats för ett grönare och mer hållbart samhälle på vägen.
* Är minst 20 år och har B körkort för manuell bil.
För de av oss som arbetar deltid, är det få som tror att de kan göra en karriär här. Men, det är möjligt! Flera av de som idag driver våra stationer eller arbetar på vårt kontor började sin karriär som just deltidssäljare. Och för dig som vill bli filmregissör, lärare eller advokat är Circle K ett fantastiskt ställe att bygga ett CV och erfarenhet som är värt att ta med dig vidare i arbetslivet.
Låter det här intressant? Då föreslår vi att du kontaktar oss omedelbart!
Vänliga hälsningar från oss på Circle K NOBELPLAN
Vill du testa jobbet? klicka här!
Varmt välkommen in med din ansökan senast 30.01.2026
Om dig:
* Du är en teamplayer - du sätter laget före jaget.
* Du är en fixare - du hittar lösningar på allt.
* Du älskar människor.
* Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
* Du vill lära dig nya saker och utvecklas.
* Du har kanske redan jobbat inom service eller så känner du att det är dags att testa!
* Du pratar och förstår svenska.
Du är över 18 år.
* Vi är en plantskola för social skills - vi lägger en bra grund för alla framtida yrken. Och du får ett snyggt CV!
* För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
* Du får kunskap om hur det är att driva butik.
* Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
* Du får specialistkunskap - vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
* Du får en möjlighet till att göra karriär inom företaget - kanske vill du driva din egen butik, eller sikta mot ett jobb på vårt huvudkontor.
* Du får ett roligt jobb med härliga kollegor.
* Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
* Våra stationer kan ha biluthyrning, då är körkort B-manuell ett krav.
* Vi erbjuder dig ett förmånligt friskvårdsbidrag och personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 14 000 butiker i 26 länder. Totalt har vi cirka 125 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb och service i världsklass.
