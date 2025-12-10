Säljare extra sökes till Eurosko Trelleborg
Euro Sko Group Sverige AB / Butikssäljarjobb / Trelleborg Visa alla butikssäljarjobb i Trelleborg
2025-12-10
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Euro Sko Group Sverige AB i Trelleborg
, Malmö
, Burlöv
, Kungsbacka
, Kalmar
eller i hela Sverige
Till vår butik i Trelleborg söker vi en engagerad extrasäljare som älskar skor och mode.
Tjänsten innebär extra vid behov men det finns även möjlighet till ett vikariat samt sommarjobb.
Euro Sko Gruppen är Nordens största sko-gruppering, med butiker i Sverige, Norge och Danmark. Gruppen har totalt 460 butiker, varav 44 butiker ligger i Sverige. Sammanlagt har gruppen 3100 anställda och den totala omsättningen är 3,5 miljard NOK. Euro Sko Gruppen etablerades 1983 och är en medlemsägd skokedja. Det vill säga att de flesta butiker ägs och drivs av lokala köpmän- och kvinnor. Antalet butiker var ägare driver varierar, och unikt för Sverige är att den största andelen butiker är kedjeägda. Gemensamt för alla butiker, oavsett ägare, är att de alla har en spännande historia som sträcker sig långt bak i tiden. Euroskos mål är att vara förstahandsvalet för hela familjen! Vi erbjuder därför ett brett sortiment till alla våra kunder, med välkända varumärken och riktigt bra erbjudanden. Inspirerande butiker och kunnig personal ger våra kunder den bästa tänkbara shoppingupplevelsen, och vi tar extra bra hand om våra yngsta kunder.
Vi söker dig som älskar att sälja, är självständig och initiativrik. Vi tror att du motiveras av budget och resultat, trivs bra med att samarbeta med andra och är en stjärna när det kommer till att se lösningar och möjligheter. Inte minst söker vi dig som brinner för att ge alla våra kunder en fantastisk upplevelse i butik.
Dina arbetsuppgifter hos oss:
• Sälj och kundservice.
• Hålla ordning och reda på lager och i butik.
• Upp- och nedpackning av varor.
• Övriga butikssysslor, rensa och städaPubliceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
• Du är serviceminded och har hög arbetsmoral
• Du har erfarenhet inom försäljning, fördelaktigt inom skor och mode.
• Du är positiv och glad och har ett stort intresse för skor och mode.
Vi erbjuder:
• En trevlig arbetsplats med härliga kollegor
• Ett spännande jobb med kvalitativa produkter i ett dynamiskt företag.
• Bra upplärning.
• En inspirerande arbetsmiljö, med stora möjligheter för utveckling och utmaningar.
• Lön enligt kollektivavtal
Vår nya medarbetare måste vara flexibel och kunna jobba kvällar och helger.
Tillträde sker efter överenskommelse.
Ansökan med CV skickas snarast till: mikaela.johansson@eurosko.com
Skriv säljare extra Eurosko Trelleborg i ämnesraden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: mikaela.johansson@eurosko.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Eurosko Trelleborg". Arbetsgivare Euro Sko Group Sverige AB
(org.nr 556549-4175)
Valengallerian (visa karta
)
231 42 TRELLEBORG Arbetsplats
Eurosko Trelleborg Kontakt
Butikschef Eurosko Gruppen
Mikaela Johansson mikaela.johansson@eurosko.com 0708322217 Jobbnummer
9638278