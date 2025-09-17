Säljare Eurosko Tumba
Till vår butik Eurosko Tumba söker vi en utåtriktade och engagerade butikssäljare som älskar skor och mode. Tjänsten är en deltidstjänst med tillsvidareanställning.
Euro Sko Gruppen är Nordens största sko-gruppering, med butiker i Sverige, Norge och Danmark. Gruppen har totalt 460 butiker, varav 44 butiker ligger i Sverige. Sammanlagt har gruppen 3100 anställda och den totala omsättningen är 3,5 miljard NOK. Euro Sko Gruppen etablerades 1983 och är en medlemsägd skokedja. Det vill säga att de flesta butiker ägs och drivs av lokala köpmän- och kvinnor. Antalet butiker var ägare driver varierar, och unikt för Sverige är att den största andelen butiker är kedjeägda. Gemensamt för alla butiker, oavsett ägare, är att de alla har en spännande historia som sträcker sig långt bak i tiden. Euroskos mål är att vara förstahandsvalet för hela familjen! Vi erbjuder därför ett brett sortiment till alla våra kunder, med välkända varumärken och riktigt bra erbjudanden. Inspirerande butiker och kunnig personal ger våra kunder den bästa tänkbara shoppingupplevelsen, och vi tar extra bra hand om våra yngsta kunder.
Vi söker dig som älskar att sälja, är självständig och initiativrik. Vi tror att du motiveras av budget och resultat, trivs bra med att samarbeta med andra och är en stjärna när det kommer till att se lösningar och möjligheter. Inte minst söker vi dig som brinner för att ge alla våra kunder en fantastisk upplevelse i butik.
Dina arbetsuppgifter hos oss:
• Sälj och kundservice.
• Hålla ordning och reda på lager och i butik.
• Upp- och nedpackning av varor.
• Övriga butikssysslor, rensa och städa.
• Du är serviceminded och har hög arbetsmoral
• Du har erfarenhet inom försäljning, fördelaktigt inom skor och mode.
• Du är positiv och glad och har ett stort intresse för skor och mode.
Vi erbjuder:
• En trevlig arbetsplats med härliga kollegor
• Ett spännande jobb med kvalitativa produkter i ett dynamiskt företag.
• Bra upplärning.
• En inspirerande arbetsmiljö, med stora möjligheter för utveckling och utmaningar.
• Lön enligt kollektivavtal
Vår nya medarbetare måste kunna jobba kvällar och helger.
Tillträde sker omgående. Rekrytering sker löpande.
Ansökan med CV skickas snarast till: anncharlotte.hamnstrom@eurosko.com
Skriv i ämnes raden på mejlet Säljare Eurosko Tumba
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: anncharlotte.hamnstrom@eurosko.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eurosko Tumba". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Euro Sko Group Sverige AB
(org.nr 556549-4175), http://www.eurosko.se
Tumba torg 3 (visa karta
)
147 30 TUMBA Arbetsplats
Eurosko Tumba Kontakt
Butikschef
Ann-Charlotte Hamnström anncharlotte.hamnstrom@eurosko.com 070-8322059 Jobbnummer
9514123