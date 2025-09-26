Säljare Eurosko Avesta Galleria
Euro Sko Group Sverige AB / Butikssäljarjobb / Avesta Visa alla butikssäljarjobb i Avesta
2025-09-26
Eurosko finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Euro sko Group är störst i Norden på skor med verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Verksamheten har sin bas i Moss, Norge och startade 1982. Våra koncept är Euro Sko, Shoeday, Dna och Shoe Gallery. Vi driver både egna butiker samt har medlemsbutiker. Vårt mål är att kunden ska se oss som "stan's bästa skobutik"
Tycker du som vi att kombinationen skor och kunder är det roligaste som finns? Motiveras du av att möta många olika människor varje dag? Att matcha rätt sko till kundens behov? Då kan du vara den vi söker: en energifull säljare som tillsammans med dina kollegor och butikschef utvecklar Eurosko Avesta till "stan 's bästa skobutik"
Vi söker en säljare som kan jobba en dag/vecka och varannan lördag till vår butik i Avesta. Går bra att kombinera med annat arbete. Startdatum början av november.
Vi söker dig som:
Älskar att ge kundservice i världsklass
Drivs av högt uppsatta mål
Trivs i rollen som säljare
Tidigare visat goda resultat i merförsäljning
Är social och har mycket energi
Är flexibel och har enkelt för att kompromissa
Känner du igen dig i ovandstående beskrivning så tveka inte att söka till oss. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: 302502@eurosko.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Avesta". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Euro Sko Group Sverige AB
(org.nr 556549-4175), http://www.eurosko.se
Markustorget 1 (visa karta
)
774 30 AVESTA Arbetsplats
Euro Sko Group Sverige AB Kontakt
Butiksansvarig
Carina Löf Andersson 302502@eurosko.se 070-832 19 45, 070-8321945 Jobbnummer
9528378