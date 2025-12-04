Säljare eller säljande skräddare
SÄLJARE ELLER SÄLJANDE SKRÄDDARE
Om jobbet
Skräddarhuset Malmö är en unik kombination av brud- och festbutik med eget skrädderi, belägen i en vacker sekelskifteslokal på Fersens Väg i Malmö. Vi erbjuder ett stort utbud av konfektionssydda klänningar från både svenska och internationella varumärken, samt ett hållbart sortiment av återbrukade klänningar och vår egen designkollektion Reloved Bridal.
Vi söker nu en säljare eller säljande skräddare som vill arbeta i en inspirerande, varierande och kundfokuserad miljö.Publiceringsdatum2025-12-04Dina arbetsuppgifter
Hjälpa våra kunder att hitta rätt klänning inför deras stora dag
Ge service och skapa en välkomnande butiksmiljö
Skylta om och hålla butiken ren, snygg och inspirerande
Viss administration
Sociala medier-innehåll (till exempel instagram-inlägg, reels och stories)
För dig som är skräddare: förutom försäljning även utföra professionell sömnad och passformsjustering efter kundens önskemål.
Vi söker dig som
Är service minded, positiv och trivs i mötet med människor
Är öppen för att utvecklas och lära dig nya saker
Har erfarenhet från butik eller serviceyrke
Är strukturerad och självgående
Kan flytande svenska i både tal och skrift och behärskar engelska på en god nivå.
Skräddare
Har erfarenhet av sömnad och viss mönsterkonstruktion
Är trygg i att justera, ändra och arbeta med bröllopsklänningar
Är noggrann, metodisk och kvalitetsmedveten
Kan planera och strukturera ditt arbete självständigt
Hanterar hektiska perioder på ett lugnt och professionellt sätt
Läser av kundernas behov och brinner för att skapa nöjda kunder
Gesällbrev är meriterande men inte ett krav
Arbetstider
Tis-fre: 12-18
Lör: 11-15
Tjänsten är på 60% som kan utökas till 100% i perioder.Tillträde
Senast 1 April eller tidigare enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till: ansokan@skraddarhuset.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
