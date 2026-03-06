Säljare DVH sökes till Conaxess Trades Fryskår, distrikt Norra Stockholm, U
Conaxess Trade har 170 medarbetare, 55 på våra kontor i Sundbyberg och Malmö och resten ute på fältet, som varje dag arbetar för att skapa tillväxt för våra samarbetspartners. Conaxess Trade är ett av de ledande sälj- marknads och distributörsbolagen på den svenska dagligvaru/servicehandels/foodservicemarknaden. Vi arbetar både med välkända etablerade varumärken och lanseringar av nya varumärken, koncept och produkter. Vår produktportfölj består av en kombination av internationella varumärken och varumärken med svenskt ursprung. Vi verkar inom en mängd produktkategorier och driver försäljning gentemot dagligvaruhandel, servicehandel, apotek, fackhandel och foodservice. Conaxess-gruppen ägs av Aurelius Invest, ett bolag med säte i München, Tyskland. Läs mer om företaget på http://conaxesstrade.com
Vill du arbeta
• tillsammans med engagerade och drivna kollegor?
• med en bred och spännande portfölj?
• i ett företag präglat av ständig utveckling, hög energi, mycket humor och korta beslutsvägar?
Då kan du vara vår nya Säljare! Vi söker just nu medarbetare till vår fryskår, distrikt Norra Stockholm, Uppsala, Gävle, Falun/Borlänge och Mora med omnejd, övernattningar på hotell förekommer i tjänsten.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som säljare driver du försäljningen för våra leverantörer på ditt distrikt, som består av ca 150 butiker. Du ansvarar för att på ett proaktivt sätt skapa tillväxt för såväl butik, uppdragsgivare som Conaxess Trade.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• skapa en bra och affärsmässig relation med butiksinköparna
• arbeta utifrån lagd säljcykelplan och uppsatta budgetmål
• arbeta upp en god distribution på våra produkter
• skapa säljande exponeringar i butik
Kvalifikationer
Förutom att du skall älska att göra affärer tror vi att nedan nyckelord är avgörande för att lyckas som säljare hos oss:
• Proaktiv och engagerad
• Affärsmässig framtoning
• Energisk och självgående, fokuserad med stor vinnarinstinkt
• Strukturerad med bra planeringsförmåga
• Positiv inställning och god samarbetsförmåga
Vi ser gärna att du har erfarenhet som säljare och/eller har arbetat i dagligvaruhandeln.
Vi erbjuder dig en spännande och varierad vardag, med många möten.
Du kommer rapportera till Försäljningschef och ingår i ett rikstäckande team som ett par gånger om året möts på utvecklande och inspirerande konferenser.
Vi har kollektivavtal med Svensk Handel och erbjuder fast månadslön, bonus, friskvårdsbidrag och tjänstebil.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning.
Ansökan och Upplysningar
Du ansöker med CV och personligt brev. Vi kommer att gå igenom ansökningar och göra intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 29/3 2026.
Har du frågor kring tjänsten kontakta
Försäljningschef Peter Bramsell tel: 0702-73 26 38
mail: peter.bramsell@conaxesstrade.com
