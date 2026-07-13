Säljare DVH sökes till Conaxess Trade Sweden AB:s Kolonialkår, distrikt Kar
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2026-07-13
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Conaxess Trade har 170 medarbetare, 55 på våra kontor i Sundbyberg och Malmö och resten ute på fältet, som varje dag arbetar för att skapa tillväxt för våra samarbetspartners. Conaxess Trade är ett av de ledande sälj- marknads och distributörsbolagen på den svenska dagligvaru/servicehandels/foodservicemarknaden. Vi arbetar både med välkända etablerade varumärken och lanseringar av nya varumärken, koncept och produkter. Vår produktportfölj består av en kombination av internationella varumärken och varumärken med svenskt ursprung. Vi verkar inom en mängd produktkategorier och driver försäljning gentemot dagligvaruhandel, servicehandel, apotek, fackhandel och foodservice. Conaxess-gruppen ägs av Aurelius Invest, ett börsnoterat bolag med säte i München, Tyskland. Läs mer om företaget på http://conaxesstrade.com
Vill du arbetai en stark och varm företagskultur?
med en bred och spännande portfölj?
i ett företag präglat av ständig utveckling, hög energi, mycket humor och korta beslutsvägar?
Då kan du vara vår nya Säljare! Vi söker just nu medarbetare till vår Kolonialkår, som bland annat jobbar med ZERoh!, Nyåkers, Nutisal, och JOZO. Distriktet är Karlstad/Örebro med omnejd.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som säljare driver du försäljningen för våra leverantörer på ditt distrikt. Du ansvarar för att på ett proaktivt sätt skapa tillväxt för såväl butik, uppdragsgivare som Conaxess Trade.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:skapa en bra och affärsmässig relation med butiksinköparna
arbeta utifrån lagd säljcykelplan och uppsatta budgetmål
arbeta upp en god distribution på våra produkter
skapa säljande exponeringar i butik
Kvalifikationer
Förutom att du skall älska att göra affärer tror vi att nedan nyckelord är avgörande för att lyckas som säljare hos oss: Proaktiv och engagerad
Affärsmässig framtoning
Energisk och självgående, fokuserad med stor vinnarinstinkt
Strukturerad med bra planeringsförmåga
God analytisk förmåga
Positiv inställning och god samarbetsförmåga
Vi ser gärna att du har erfarenhet som säljare och/eller har arbetat i dagligvaruhandeln.
Vi erbjuder dig en spännande och varierad vardag, med många möten.
Du kommer rapportera till Försäljningschef och ingår i ett rikstäckande team.
Vi har kollektivavtal med Svensk Handel och erbjuder fast månadslön, bonus, friskvårdsbidrag och tjänstebil.
Ansökan och Upplysningar
Du ansöker med CV och personligt brev. Vi kommer att gå igenom ansökningar och göra intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 16/8 - 2026.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via post eller e-mail, och att vi vänligt men bestämt avsäger oss samtal från rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Conaxess Trade Sweden AB
(org.nr 556023-2919)
Löfströms Allé 5 (visa karta
)
172 66 SUNDBYBERG Jobbnummer
10001526