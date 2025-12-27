Säljare deltid till Zperfume Sweden Kista Galleria

Zperfume Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-12-27


Zperfume Sweden söker nu en serviceinriktad och engagerad säljare på deltid till vår parfymkiosk i Kista Galleria, Stockholm.

Publiceringsdatum
2025-12-27

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med försäljning av parfymer, kundservice, kassaarbete samt se till att kiosken är välorganiserad och inbjudande. Tjänsten är en fast deltidsanställning med start 1 februari.

Kvalifikationer
* Erfarenhet av försäljning är ett krav
* God servicekänsla och social förmåga
* Ansvarstagande och pålitlig

Språkkrav
* Svenska
* Engelska

Vi erbjuder
* Fast deltidslön
* Arbete i en trevlig och social miljö

Arbetsplats
Kista Galleria, Stockholm

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till:
info@zperfume.se

Sista dag att ansöka är 25 januari

Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: info@zperfume.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Zperfume Sweden AB (org.nr 559210-3252), https://www.zperfume.se/

Arbetsplats
Zperfume Sweden

Kontakt
Ruslan Maharramli
info@zperfume.se
0735219030

Jobbnummer
9664017

