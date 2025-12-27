Säljare deltid till Zperfume Sweden Kista Galleria
Zperfume Sweden söker nu en serviceinriktad och engagerad säljare på deltid till vår parfymkiosk i Kista Galleria, Stockholm.Publiceringsdatum2025-12-27Om tjänsten
Du kommer att arbeta med försäljning av parfymer, kundservice, kassaarbete samt se till att kiosken är välorganiserad och inbjudande. Tjänsten är en fast deltidsanställning med start 1 februari.Kvalifikationer
* Erfarenhet av försäljning är ett krav
* God servicekänsla och social förmåga
* Ansvarstagande och pålitlig
Språkkrav
* Svenska
* Engelska
Vi erbjuder
* Fast deltidslön
* Arbete i en trevlig och social miljö
Arbetsplats
Kista Galleria, StockholmSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till:info@zperfume.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: info@zperfume.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Zperfume Sweden AB
(org.nr 559210-3252), https://www.zperfume.se/ Arbetsplats
Zperfume Sweden Kontakt
Ruslan Maharramli info@zperfume.se 0735219030 Jobbnummer
