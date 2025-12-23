Säljare Daglivaru- och Servicehandeln Umeå, Luleå, Skellefteå
2025-12-23
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
, Sundsvall
, Stockholm
, Jönköping
, Göteborg
Vill du bli en av våra framgångsrika säljare på Nextstore då ska du söka denna tjänst. Utbildningen och ansvaret att du utvecklas som säljare fixar vi, ta chansen att arbeta med starka internationella varumärken som säljare hos oss. Arbetet sker på ett redan upparbetat distrikt.
Du kommer att representera våra uppdragsgivare Kleenex, Scholl, NIGAB, BIC, Burger Söhne, Helix och Vapekedjan mot butiker inom Dagligvaru- och Servicehandeln.
Vi söker dig som är fylld av energi och har en vilja att lära.
Vi söker både dig som önskar en anställning eller dig som har ett företag och kan fakturera dina tjänster.

Arbetsuppgifter
• Genomföra sälj- och skyltningsbesök mot Daglivaru- och Servicehandeln.
• Rapportera och analysera dina egna resultat.
• Bli våra uppdragsgivares representant mot dina butiker.
Erfarenhet:
Erfarenhet från säljarbete i butik eller annan försäljning är meriterande.
Förväntningar:
Du bör ha en stark förmåga att bygga och utveckla relationer med våra kunder. Att du vill arbeta i ett högt tempo som kräver både struktur och planering. B - körkort samt vana att arbeta i I-pad miljö.
Ditt säljdistrikt:
Du kommer att bearbeta butiker längs kusten i Norra Norrland, från Umeå i söder till Luleå i norr. Utgångsort är med fördel Skellefteå
Vi erbjuder:
Fast månadslön med möjlighet till bonus i en tillsvidareanställning. Tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånsbil är andra förmåner vi erbjuder. Du får arbeta i en lärande miljö där vi som team alltid strävar efter hela gruppens framgång som ett lag.
Du kommer att rapportera direkt till vår försäljningschef.

Så ansöker du
E-posta din ansökan med CV till info@nextstore.se
märk ansökan med Norrland. Vi rekryterar löpande för denna tjänst så vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt. Kontakt
Vid frågor är du välkommen att kontakta Rickard Molin på telefon 070-8920400 alternativt maila rickard.molin@nextstore.se
Nextstore Group AB
Är ett säljbolag med uppdragsgivare såsom Kleneex, Scholl, Huggies, BIC. Vapes från Vapekedjan, FUMI vitt snus från Helix Sweden, Cigariller från Burger Söhne Group, och dryck från NIGAB.
Vi på NextStore Group AB är personer med stor erfarenhet och hög kompetens inom försäljning. Vi står med fötterna på jorden, är ödmjuka och vet att framgång kommer genom bra struktur, god planering och långsiktiga mål.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: info@nextstore.se Arbetsgivarens referens
