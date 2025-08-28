Säljare Dagligvaruhandeln i Uppsala med omnejd
2025-08-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Hungriga säljare i Uppsala med omnejd. Se hit!
Säljkraft växer. Alltid och överallt.
Nu söker vi dig som vill vara med på en rolig och utvecklande resa i ett personligt familjeföretag som säljare med fokuserade uppdrag.
Tycker du om att sälja god mat, godis, dryck eller andra varor som finns i en dagligvarubutik?
Bor du i Uppsala med omnejd så bor du klockrent för att vara en lämplig kandidat för våra kommande uppdrag.
Du behöver ha ett personligt driv och tempo för att lyckas med våra uppdragsgivare och en vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Både vi själva och våra uppdragsgivare förväntar oss att du har 1-2 års erfarenhet från dagligvaruhandel, oavsett om det är från att ha arbetat i butik eller i leverantörs leden.
Vi ser gärna också att du har kontakter sedan tidigare i detta område.
Om du känner att vi beskriver just dig så tveka inte att skicka in ditt CV till jobb@saljkraft.nu
Rekryteringsprocesserna sker med löpande urval så skicka in din ansökan så fort som möjligt och senast den 14:e september 2025.
Märk din ansökan med "Säljare Uppsala".
Varmt välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: jobb@saljkraft.nu Arbetsgivarens referens
