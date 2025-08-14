Säljare / Butiksmedarbetare till Pressbyrån
Drömmer du om att göra vardagen roligare för människor och samhället lite bättre? Varje dag i över ett sekel har Pressbyrån funnits vid svenska folkets sida och gett service för människor på väg. Idag är vi Sveriges mest omtyckta servicehandel och har runt 300 butiker över hela Sverige. Pressbyrån engagerar sig dessutom i en rad sociala frågor. Vi samlar in pengar till välgörenhet, står upp för hbtq-rörelsens rättigheter, stödjer fri press och driver projekt för att få fler barn och ungdomar att läsa.
Grunden i vår verksamhet är att vara enkel, snabb och tillgänglig för alla. Det avspeglas hos våra medarbetare som är lyhörda, välkomnande och engagerade - de som gör oss till ett folkligt företag där man trivs, helt enkelt. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet. Och eftersom service självklart ligger i vår ryggrad är vi alltid måna om att vårda relationer med både medarbetare, samarbetspartners och kunder.
Vi använder oss av test som matchas mot en kravprofil för att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning i vår rekryteringsprocess. För att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du genomföra testet. Om du väljer att avstå innebär det tyvärr att vi inte kan ta din ansökan vidare. Du erhåller testlänk i ett separat mejlutskick när du skickat in din ansökan (kontrollera din skräppost om mejlet uteblir).
Rollen som säljare
Att vara butikssäljare passar dig som är social, serviceinriktad och älskar försäljning. Gillar du ett högt tempo, att möta nya människor varje dag och tycker att varierande arbetstider passar dig, från tidiga öppningar i butiken till att kunna arbeta helger? Gillar du dessutom att ha mycket kul på jobbet - då kommer du att trivas här!
I jobbet som butikssäljare möter du nya utmaningar varje dag. Du arbetar självständigt och har ansvar för allt från försäljning, kassaarbete, bakning, varuhantering till städning. Men framför allt ge god och omtänksam service till både nya och kända kunder.
Dina erfarenheter
Du har fyllt 18 år, har gått i gymnasiet samt behärskar svenska. Du gillar att ha det rent och fräscht omkring dig, du är stresstålig och villig att jobba varierande tider. Vi ser även att du kan lämna referenser från 2 personer.
Tjänsten är en extraanställning på med ca 10h/v timmar per vecka. Dina arbetstider kommer att variera enligt ett rullande fyraveckorsschema.
Ingen specifik arbetslivserfarenhet krävs utan det är din egen personlighet och personliga egenskaper som avgör hur du trivs och klarar av arbetsuppgifterna. Tempot är tidvis mycket högt och du förväntas vara flexibel och både kunna samarbeta och arbeta själv. En förutsättning i den här tjänsten är att du med mycket kort varsel kan jobba under alla våra öppettider, alla dagar i veckan.
Vi erbjuder lön enligt detaljhandelsavtalet. Förutom lön reglerar kollektivavtalet även OB-regler och arbetstider.
Läs mer om oss på Pressbyrån.se
Varmt välkommen - tillsammans bygger vi drömmar!
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Arbetsplats
Pressbyrån Jobbnummer
9458055