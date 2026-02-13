Säljare butik, Centros nya butik i Täby
Centro Kakel & Klinker AB / Säljarjobb / Täby Visa alla säljarjobb i Täby
2026-02-13
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centro Kakel & Klinker AB i Täby
, Järfälla
, Stockholm
, Uppsala
, Örebro
eller i hela Sverige
Var med när vi öppnar vår nya butik i Täby! Centro kliver efter sommaren in i nya fräscha lokaler i Täby/ Arninge. Vi söker nu 4-5 medarbetare som ska vara med och driva denna butik till succé! Vi söker medarbetare både till vår proffsinriktade och konsumentinriktade butik. Läs mer nedan och skicka in din ansökan idag! Tillsättning sker innan sommaren, för öppning av butik under tidig höst 2026.
Vår vision
Centro strävar efter att ständigt utmana vår marknad och ha de bästa relationerna med våra proffs- och konsumentkunder. Med våra erfarenheter och kompetens är vi inte rädda för att testa och utmana dagens kakelbransch. Genom Centro ska kreativitet, kunskap och innovation bidra till enkelhet och göra det smidigare att arbeta med kakel. Vi ska tillföra leveranssäkerhet, kvalitet, tillgänglighet, kunskap och service för byggkeramiken och badrumsprodukter.
Säljare konsumentbutik
Vår konsumentbutik är en inspirerande miljö där känslan och uttrycket för vårt material står i centrum. Det är här mötet mellan slutkund och vårt vackra material sker. Som säljare i konsumentbutiken arbetar du med att lotsa igenom färg, form och material. Du ansvarar för att i en rådgivande och förtroendeingivande roll hjälpa kunden framåt i processen av sina val gällande keramik och inredning. Med generösa öppettider (mån-lör) tar vi emot kunder för bokade såväl som spontana besök.
Hit söker vi två medarbetare, heltid. Är du kanske nyfiken på extraarbete, lämna ansökan! Behovet kan utökas till även en tjänst på deltid.
Säljare proffsbutik
I vår proffsbutik möter vi våra befintliga såväl som nya kunder, plattsättaren. Plattsättaren och Centro har sedan länge en god relation, och vår nya butik är såklart inget undantag. Är du en person som älskar gå till jobbet med en känsla av att möta ens vänner? Då är proffsbutiken ett val för dig. I proffsbutiken hjälper du våra kunder med deras behov, från tekniska frågor till att bära ut varor i bilen. Här ingår även lagerarbete, där truckkörkort är ett krav.
Till proffsbutiken söker vi två medarbetare, heltid.
Är du den vi söker?
Centro värdesätter dina personliga egenskaper högt. Vi är ett gäng med högt engagemang, nära till skratt och en teamkänsla som är svårslagen. Som person har du inga problem med att skapa goda relationer och agera lyhört. Du uppskattar variation i arbetet, där initiativförmåga och samarbete är a och o.
För intresse till konsumentbutiken - läs här!
Vi ser gärna att du som söker till konsumentbutiken finner nedan beskrivning som träffande
Brinnande intresse för färg, form och design (utbildning inom området ses som meriterande)
Erfarenhet/ intresse av byggkeramik och dess gränslösa möjligheter
Självständig, initiativtagande och strukturerad
Positiv, utåtriktad och nätverksintresserad
Intresse för vår målgrupps olika behov och önskemål (meriterande om man arbetat inom både B2B & B2C marknaden)
God datorvana och uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Meriterande om du även har arbetat i affärssystemet Jeeves
B körkort (tillgång till egen bil är ett plus)
För intresse till proffsbutiken - läs här!
Vi ser gärna att du som söker till proffsbutiken finner nedan beskrivning som träffande
Minst 3 år från försäljning inom detaljhandel, meriterande inom byggbranschen
Tidigare erfarenhet från teknisk försäljning/ relationsbyggande försäljning inom byggbranschen är av fördel
Det förekommer en hel del tunga lyft och packning på lager, där även truckkörkort är meriterande men ej ett krav (utbildning kan lösas)
Datorvana är viktigt för uppgifter som order, offerter, beställningar och mail mellan kollegor och kunder. Meriterande om du även har arbetat i affärssystemet Jeeves
B körkort (tillgång till egen bil är ett plus)
Anställningsvillkor
Centro har kollektivavtal, där samtliga tjänster går under Detaljhandelsavtalet.
Då butiken är under byggnation från sommaren, med öppning efter sommaren, kan vi idag inte detaljera exakt startdatum eller arbetstider/ öppettider.
Omfattning: Heltid, 38,25 h/vecka
Anställning: Provanställning/ tillsvidareanställning
Arbetstider: konsumentbutik, måndag-lördag, proffsbutiken måndag-fredag
Start: Höst 2026
Lön: Enligt senare överenskommelsePubliceringsdatum2026-02-13Så ansöker du
Vid frågor eller funderingar, kontakta Klara Eriksson, HR chef på 0721451822. Ansökningar tas emot till rekrytering@centro.se
. Kom ihåg att märka din ansökan med "konsument" eller "proffs" beroende på ditt intresse.
Intervjuer kommer att ske löpande så är du intresserad skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: rekrytering@centro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centro Kakel & Klinker AB
(org.nr 556061-8943), https://www.centro.se/ Arbetsplats
Centro Kakel Och Klinker AB Jobbnummer
9742253