Säljare Brandkårsmateriel till Dafo Brand, Tyresö
Dafo Brand AB är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. I vårt utbud finns allt från den enkla brandsläckaren till lösningar för systematiskt brandskyddsarbete och avancerade, kundanpassade släcksystem för industri och andra användningsområden. Företagets huvudkontor finns i trevliga lokaler i Tyresö strax söder om Stockholm. Med 200 medarbetare omsätter vi cirka 550 miljoner kr per år.
Attraheras du av teknisk B2B-försäljning med tydlig samhällsnytta? Trivs du i en relationsdriven roll där långsiktighet, produktkunskap och affärsmässighet står i centrum? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Dafo Brand AB erbjuder modernt och effektivt brandskydd och har ett av marknadens bredaste sortiment av brand- och räddningsmateriel. Våra kunder är främst räddningstjänster och offentlig verksamhet, men även industri och andra samhällsviktiga aktörer. Vår ambition sträcker sig längre än att leverera produkter - vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och bidrar med rådgivning, utbildning och långsiktiga lösningar.
Dafo Brand ska alltid förknippas med kvalitet, professionalism och pålitlighet.
Som Säljare Brandkårsmateriel på Dafo Brand får du en central och långsiktig roll i ett marknadsledande bolag med tydligt samhällsuppdrag. Du ansvarar för försäljningen inom ett geografiskt distrikt i norra Sverige och arbetar nära kunder med höga krav på kvalitet, funktion och pålitlighet.
Rollen är tydligt relationsdriven och kombinerar återkommande affärer med större, mer komplexa affärer över tid. Du arbetar med ett mycket brett och tekniskt avancerat produktsortiment och har stort fokus på att förstå kundernas vardag och behov för att kunna erbjuda rätt lösningar.
Du blir en del av ett erfaret och kompetent säljteam med stark produktkunskap och ett nära samarbete, där man delar med sig av sin expertis och arbetar mot gemensamma mål. Här finns en stark känsla av gemenskap och laganda, där man gärna ses och samarbetar på plats när det är möjligt.
I rollens ansvar ingår det exempelvis:
• Förvalta och utveckla långsiktiga kundrelationer (Key Account Management)
• Identifiera och driva nya affärsmöjligheter inom både offentlig och privat sektor
• Arbeta med merförsäljning och korsförsäljning inom ett mycket brett produktsortiment
• Hantera order, uppföljning och interna samarbeten
• Genomföra produktpresentationer och demonstrationer
• Delta i mässor, kundträffar och branschevent
• Samarbeta med nära kollegor inom andra produkt- och kompetensområden
Rollen omfattar ett betydande affärsansvar med såväl många återkommande mindre affärer som enskilda större affärer med högt ordervärde, vilket ställer krav på struktur, affärsmässighet och god prioriteringsförmåga.... Och mycket mer.
Resor ingår naturligt i rollen och sker främst i samband med kundbesök, branschevent och mässor i distriktet. Vi ser gärna att du utgår från Stockholm/Tyresö för att vara en aktiv del av vardagen och gemenskapen på kontoret, men vi är även öppna för kandidater bosatta på andra orter, främst från Gävle och norrut. Rollen rapporterar till Affärsområdeschef Brandkårsmateriel.
Är det här du?För att lyckas i rollen ser vi att du har flera års erfarenhet av teknisk B2B-försäljning och är trygg i att arbeta med långsiktiga kundrelationer. Du har tidigare verkat i en miljö där krav, kvalitet och struktur är centrala - och du trivs med att representera ett starkt, professionellt och pålitligt erbjudande.
En avgörande drivkraft i rollen är intresset för produkterna och deras funktion i verkligheten. Du motiveras inte enbart av försäljning i sig, utan av att arbeta med produkter som gör verklig skillnad - produkter som skyddar brandmän, bidrar till att rädda liv och möjliggör ett säkrare arbete i utsatta situationer. Du vill förstå hur utrustningen används, varför den fungerar och vilken skillnad den gör för dem som är beroende av den i skarpa lägen.
Du är bekväm i en roll där fokus ligger på att förvalta, utveckla och fördjupa befintliga affärer, samtidigt som du har förmågan att identifiera nya affärsmöjligheter när de uppstår. Att arbeta med ett brett och tekniskt sortiment ser du som stimulerande snarare än begränsande - och du drivs av att kunna erbjuda rätt lösning snarare än den snabbaste affären.
Som person är du relationsskapande och affärsmässigt trygg, med en ödmjuk inställning till både kunder och kollegor. Du trivs i samarbete med erfarna människor och uppskattar att ingå i ett team där stolthet för produkterna, yrkeskunskap och gemensamt ansvar går hand i hand med affärsfokus och prestationsvilja. Här finns både laganda och tävlingsinstinkt - men alltid med kvalitet, säkerhet och kundnytta i första rummet. Du är stabil, prestigelös och anpassningsbar, och har förmåga att navigera i en organisation som befinner sig i förändring. Erfarenhet från räddningstjänst, brandskydd eller närliggande branscher är meriterande, liksom erfarenhet av offentliga upphandlingar.
Vill du veta mer?I denna rekrytering samarbetar Dafo Brand AB med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta Stina Koskijev, Rekryteringskonsult på 08-120 50 421, eller mail stina.koskijev@levelrecruitment.se
Observera att inga ansökningar godkännes via mail.
Urvalet av ansökningar sker löpande.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
