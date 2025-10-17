Säljare belysning till Ecolux (Stockholm med omnejd)
2025-10-17
Vill du vara med på en resa i ett bolag som satsar framåt? Hos Ecolux får du chansen att kliva in i ett starkt varumärke som ständigt utvecklar både produkter och marknadsposition - med egen produktion i Sverige. Här blir du en del av ett engagerat team med högt i tak, där man hjälper varandra och har kul på vägen, samtidigt som man utvecklar affären. Nu söker vi en belysningssäljare som vill ta regionen Stockholm och bolaget till nästa nivå och vara med och bygga vidare på vår framgång.
Om Rollen
Som belysningssäljare hos Ecolux får du en central roll med stort ansvar för att utveckla affären i regionen. Du kommer både att bygga nya kundrelationer och fördjupa befintliga samarbeten, med fokus på kvalificerad teknisk försäljning mot elkonsulter, installatörer, ljusdesigners och grossister.
Du blir en del av ett erfaret säljteam där energi, glädje och samarbete står i centrum. Arbetet omfattar hela Ecolux breda produktportfölj - från innovativa inomhuslösningar till avancerad utomhusbelysning - och du får stor frihet att ta egna initiativ. Samtidigt har du stöd av ett starkt säljstöd och ett välutvecklat CRM-system (Lime) som ger struktur och tydlighet i arbetet.
Driva nykundsbearbetning och bygga långsiktiga affärsrelationer med nya och befintliga kunder.
Bearbeta elkonsulter, installatörer, ljusdesigners och grossister.
Genomföra kundmöten och presentationer.
Arbeta brett med hela produktportföljen.
Planera, följa upp och dokumentera säljarbetet i CRM.
Delta i utbildningar, kundevent och mässor. Publiceringsdatum2025-10-17Erfarenheter
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av teknisk B2B-försäljning och som drivs av att skapa nya affärsmöjligheter. Ett välutvecklat nätverk i branschen, vana att arbeta med projektförsäljning och förmåga att förstå kundernas behov på djupet. Som person är du självgående, ansvarstagande och initiativrik. Du trivs i ett högt tempo, är nyfiken och energirik, men samtidigt en lagspelare som bidrar till en positiv kultur. För att lyckas i rollen tror vi at du har::
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik teknisk B2B-försäljning, gärna inom belysning, el eller bygg.
God kännedom om branschens strukturer, processer och aktörer och ett stort nätverk av relevanta kontakter.
Vana av att arbeta mot och förstå behov hos elkonsulter, installatörer, ljusdesigners och grossister.
Erfarenhet av att arbeta med projektförsäljning.
Goda kunskaper i CRM-system och en strukturerad arbetsstil.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
På Ecolux får du en arbetsplats med högt i tak, där glädje och engagemang är viktiga delar av kulturen. Vi erbjuder en stark produktportfölj, ett välutvecklat säljstöd och en miljö där du kan växa både professionellt och personligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning och en marknadsmässig lön med fast och rörlig del. Försäljningskontoret för Stockholm är beläget på Stora Essingen.
Om Ecolux
Ecolux är sedan 30 år tillbaka en etablerad svensk aktör inom belysningsbranschen med ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för både inomhus- och utomhusmiljöer på kontor och i offentliga rum. Företaget, med tillverkning i Sverige, har en stark position på marknaden, och arbetar nära elkonsulter, installatörer, ljusdesigners och grossister för att skapa innovativa och hållbara lösningar. Med cirka 30 medarbetare och en kultur som präglas av engagemang, glädje och ansvarstagande fortsätter Ecolux sin resa mot nästa nivå.
Läs mer på ecolux.se och titta gärna på filmen: https://youtu.be/15EUhR_jgE4 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rubino Rekrytering AB
(org.nr 556641-9098), https://www.rubino.se Arbetsplats
Rubino Rekrytering Kontakt
Hanne Rubino hanne@rubino.se 0739-015911 Jobbnummer
9561930