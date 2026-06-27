Säljare B2C - ta nästa steg i en framtidsbransch!
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2026-06-27
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Säljare B2C – ta nästa steg i en framtidsbransch!
Vill du arbeta i en komplex B2C-roll där din prestation gör verklig skillnad? Motiveras du av att påverka din egen inkomst samtidigt som du får vara med och bidra till ett företag i stark tillväxt? Nu söker vi en engagerad B2C-säljare till ett expansivt företag inom el- och energibranschen. Här erbjuds du en arbetsplats med högt tempo, en stark prestationskultur och goda möjligheter att utvecklas i takt med verksamhetens fortsatta tillväxt. Kontoret är beläget i norra Stockholm och erbjuder en modern arbetsmiljö där trivsel, långsiktighet och utveckling står i fokus.
Om rollen
Som B2C-säljare arbetar du med rådgivande försäljning mot privatpersoner där du hjälper kunder att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar inom el och energi. Rollen handlar om att skapa förtroende, identifiera kundens behov och presentera rätt lösning utifrån varje unik situation. Under din första tid kommer du främst att arbeta med kalla samtal för att bygga upp din kundbas. I takt med att du blir varm i kläderna kommer större delen av ditt arbete bestå av varma leads. Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta mot tydliga mål, motiveras av att skapa resultat och vill vara med på en spännande tillväxtresa. Du får en gedigen introduktion, kontinuerlig coachning och stöd från erfarna kollegor som hjälper dig att lyckas.
En arbetsplats där människor trivs
Du blir en del av ett sammansvetsat team där man väljer att stanna. Här kombineras höga ambitioner med en positiv företagskultur där man stöttar varandra, firar framgångar tillsammans och arbetar mot gemensamma mål. Företaget befinner sig i en stark tillväxtfas inom en bransch med hög efterfrågan, vilket skapar goda möjligheter för dig som vill utvecklas både inom försäljning och vidare i organisationen.
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av försäljning inom el- eller energibranschen.
• Är målmedveten, engagerad och har ett starkt eget driv.
• Har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga kundrelationer.
• Trivs i ett högt arbetstempo och motiveras av att arbeta mot tydliga mål.
• Är ansvarstagande, positiv och bidrar till en god laganda.
Företaget erbjuder
Hos företaget får du möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt i en verksamhet där prestation uppmärksammas och belönas.
Du erbjuds bland annat:
• Trygg anställning med fast grundlön och en attraktiv provisionsmodell.
• Tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter.
• Gedigen introduktion och kontinuerlig coachning.
• Ett engagerat team med stark sammanhållning.
• Möjlighet att arbeta i ett snabbväxande företag inom en bransch med stor framtidspotential.
Praktisk information
Placering: Norra Stockholm
Omfattning: Heltid med kontorstider
Start: Enligt överenskommelse eller så snart som möjligt
Låter det här som nästa steg i din karriär? Då ser vi fram emot att höra från dig. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Henrik Nordh på HEEX via henrik.nordh@heex.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580)
Warfvinges Väg 13 (visa karta
)
112 18 STOCKHOLM Jobbnummer
9982037