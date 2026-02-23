Säljare (B2B) Torggruppen AB - Hjälp företag med digital marknadsföring
Torggruppen AB / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2026-02-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torggruppen AB i Halmstad
, Växjö
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du själv kan påverka din lön och varje månad kunna tjäna extra i provision? Då är rollen som säljare hos Torggruppen AB rätt för dig. Vi utbildar dig löpande och ger dig allt du behöver för att lyckas.
Torggruppen grundades 2005 och har sedan dess hjälpt tusentals företag att synas online. Vi driver idag 171 lokala köp- och säljsajter över hela Sverige, till exempel www.halmstadtorget.se, www.ljungbytorget.se, www.uddevallatorget.se
med flera. Vi har även förvärvat det starka och anrika domännamnet Torget.se, som vi just nu arbetar med och planerar att lansera under 2026.
Vi erbjuder våra kunder:
Displayannonser
Landningssidor
SEO
Hemsidor
Vi söker nu dig som vill hjälpa företag över hela landet att synas bättre online. Erfarenhet av försäljning är ett plus, men inget krav. Det viktigaste är att du är social, driven och gillar att prata med människor. Vi utbildar alla nya säljare i både försäljningsteknik och våra produkter.
Vad innebär jobbet?
Du kontaktar företag i hela Sverige via telefon.
Du säljer våra färdiga digitala lösningar - främst displayannonser och landningssidor på våra egna sajter.
Du kan senare utöka din försäljning till SEO och Hemsidor.
Har du egna kontakter eller nätverk får du gärna använda dem.
Du får en tydlig onboarding med utbildningsmaterial, personlig introduktion och en kontaktperson som stöttar dig hela vägen.
Lön och utvecklingsmöjligheter
Det som gör denna tjänst unik är möjligheten att påverka din egen inkomst.
Vi har inga lönetak, och som säljare hos Torggruppen kan du verkligen påverka din inkomst genom fokus, prestation, drivkraft och tydlig målsättning.
Ju mer du utvecklas och ju mer du lär dig, desto större blir dina möjligheter att bygga en stabil och hög inkomst över tid. För rätt person finns mycket goda möjligheter att växa inom bolaget.
Vi söker dig som:
Är social, självgående och gillar att prata med människor
Vill utvecklas inom försäljning och digitala tjänster
Gillar att se snabba resultat - och få betalt efter prestation
Du utgår från vårt kontor i Trade Center - Halmstads egen "skyskrapa" - där du arbetar i en modern, inspirerande och energifylld miljö tillsammans med ett drivet team.Publiceringsdatum2026-02-23Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@torggruppen.se
Bifoga gärna ditt CV och skriv några rader om dig själv, vad du gör idag och varför du är intresserad av rollen som säljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jobb@torggruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torggruppen AB
(org.nr 556720-9647), http://www.torggruppen.se Jobbnummer
9758804