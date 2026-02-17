Säljare B2B hos Safeguard - Larm, Kamera & Passersystem
SafeGuard Sverige AB / Säljarjobb / Botkyrka Visa alla säljarjobb i Botkyrka
2026-02-17
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SafeGuard Sverige AB i Botkyrka
Företagssäljare till Safeguard - hög provision och tjänstebil från start
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och skapa trygghet för företag genom moderna säkerhetslösningar? Hos Safeguard får du frihet, ansvar och möjlighet att påverka både dina affärer och din lön.
Vad vi erbjuder:
Hög provision som belönar ditt driv och dina resultat.
Fast lön kombinerat med attraktiv bonusmodell.
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Kort väg till ledning och goda utvecklingsmöjligheter.
Din roll:
Prospektera, boka och genomföra möten med nya kunder.
Presentera Safeguards lösningar inom larm, kameraövervakning och passersystem.
Bygg och vårda långsiktiga kundrelationer.
Driv hela säljprocessen från första kontakt till avslutad affär.
Vi söker dig som:
Har minst ett års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning.
Är självgående, målmedveten och resultatorienterad.
Har B-körkort (krav) och flytande svenska, engelska är meriterande.
Har erfarenhet av säkerhetssystem eller teknisk förståelse är ett plus.
Om Safeguard:
Safeguard är en växande aktör inom säkerhetsteknik med fokus på helhetslösningar som gör företag trygga. Vi värdesätter engagemang, entreprenörsanda och personlig utveckling.Publiceringsdatum2026-02-17Så ansöker du
Låter det som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan idag - vi hanterar urvalet löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: HR@safeguard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare B2B hos Safeguard". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SafeGuard Sverige AB
(org.nr 559523-7867), http://www.safeguard.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9748660