Säljare av passivt brandskydd med byggteknisk förståelse
Säljarjobb / Göteborg
2025-10-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruit Partner Nordic AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
, Lysekil
eller i hela Sverige
Vill du vara en del i att nyproduktion av fastigheter och befintliga byggnader i Sverige använder sig av kvalitetsprodukter när det kommer till brandskydd? Vi står inför en spännande tillväxtresa och söker en driven säljare med byggteknisk förståelse för att utveckla vår affär, kundbas och verksamhet! Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
Eld & Vatten levererar kvalitetsprodukter för passivt brandskydd över hela Sverige, främst till bygg- och måleribranschen. Våra produktsegment finns i huvudsak inom brandskyddsfärg, brandskyddsventiler, brandtätning och brandduk. Utöver det levererar vi även tjänster och utbildningar. Vi agerar kunskapspartner åt både små och stora kunder. Inga projekt är för små eller för stora för oss då alla byggnader bör vara säkra vid brand. Därmed eftersträvar vi snabba leveranser av de bästa produkterna för att brandtrygga byggnader. Vi omsätter idag ca 30 miljoner och är ca 8 anställda med huvudkontor i Stenungsund.
Läs mer om oss på www.eldochvatten.se
Vi har stora ambitioner om att växa och utvecklas, vilket gör att vi nu söker säljare med driv och ambitioner som vill vara med på den resan!
Om rollen
Vår nya säljare kommer att fokusera på vårt produktsegment brandskyddsventiler. Som säljare hos oss bearbetar du föreskrivande led, entreprenörer och brandskyddsinstallatörer vid främst större projekt så som byggnation av idrottshallar, simhallar, skolor, dagis, köpcentrum och nyproduktion av andra större fastigheter. Du håller i säljprocessen från ax till limpa och säkerställer hög aktivitet på marknaden. Vi jobbar exempelvis med Byggfakta och en partner som bjuder in till branschmöten med arkitekter, men du förväntas även i denna roll att ta egna initiativ att finna affärsmöjligheter och potential på marknaden. Du skapar dig en förståelse för projektet, gör en behovsanalys, agerar rådgivare, presenterar förslag och kommer till avslut. Som säljare har du fokus på kundnöjdhet och skapar goda relationer som möjliggör återkommande affärer. Då detta är en resande roll kommer majoriteten av dagarna spenderas på fältet där du besöker både befintliga och potentiella kunder. Övriga dagar vill vi gärna se dig på vårt huvudkontor i Stenungsund så att vi kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och bygga en stark teamkänsla. Därmed är det lämpligt att du bor någonstans inom en radie 1,5 timma från Stenungsund samt har körkort.
Vi söker Vi söker en teknisk säljare som vill jobba med rådgivande konceptförsäljning och som har en viss byggteknisk förståelse. I rollen är du en produktexpert som kommer förberedd, påläst och som vägleder både nya och befintliga kunder. Rätt person drivs av att göra kundmöten och ha en hög närvaro på marknaden. Du har god förmåga att bygga långsiktiga relationer och komma till avslut. Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet från brandskyddsarbete, byggerfarenhet, arbetsledare, platschef.
Vi erbjuder
Eld & Vatten erbjuder en inspirerande och utvecklande säljroll i en grupp med god stämning och högt i tak. I takt med att du lär dig tjänstens möjligheter och kundernas behov kopplat till dessa, kommer du varva detta arbetssätt med kundbesök i egen regi. Du får därmed en fri och rörlig roll men ansvar och utvecklingsmöjligheter. Vi ser långsiktigt på våra anställda och våra kunder och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet och social kompetens. Vi vill satsa på våra anställda långsiktigt och söker någon som går in med samma inställning. Så ansöker du
Är detta din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via annonsen på www.recruitpartner.se
snarast då vi gör löpande urval, dock senast 26 november 2025. Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa ansvarig rekryterare Martina Nordberg på 073-624 77 24 eller sända ett mejl till martina.nordberg@recruitpartner.se
