Säljare av Kapitalvaror med Attraktivt Bonussystem
Vi letar efter en driven säljare som gillar affärer, resultat och möjligheten att påverka sin egen lön på riktigt.
Hos oss säljer du kapitalvaror - produkter där affärerna är större, kunderna mer engagerade och där en riktigt bra säljare kan göra väldigt bra affärer.
Sortimentet omfattar bland annat möbler, men också nya kategorier såsom fönster, dörrar, marksten och andra byggrelaterade produkter.
Vad vi erbjuder
Bra fast grundlön
Ett mycket attraktivt bonussystem
Möjlighet att påverka din egen lön utan tak
Produkter med högt ordervärde
En arbetsplats där resultat belönas
Vi tror på att rätt person ska kunna tjäna väldigt bra pengar hos oss. Faktum är att vår ambition är enkel: du ska vara den med högst lön i bolaget.
Om rollen
Du kommer att arbeta med försäljning av kapitalvaror till kunder som gör större investeringar i sina hem eller fastigheter. Det handlar om rådgivande försäljning där relation, förtroende och affärsmannaskap är avgörande.
Du hanterar kunder via telefon, mejl samt via den fysiska utställningen i Ängelholm.
Vi söker dig som
Är resultatorienterad och tävlingsinriktad
Har starkt eget driv
Gillar att göra affärer och stänga affärer
Trivs i en roll där din prestation direkt påverkar din lön
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inte ett krav)
Viktigast av allt - Du gillar att vinna!
Du motiveras av provision och resultat. Du vill ha en arbetsplats där det faktiskt går att tjäna riktigt bra pengar. Du trivs bland likasinnade och en företagskultur med stort driv, passion och mycket glädje på jobbet.
Om Vesani Sweden AB
Vesani Sweden AB grundades i september 2022 och har sedan dess haft en snabb och imponerande tillväxtresa. Vi verkar i premiumsegmentet för heminredning och erbjuder produkter med unik design, hög kvalitet och ett skarpt fokus på estetik och funktion. Vår verksamhet utgår från vår nybyggda fastighet i Ängelholm, en inspirerande miljö med showroom, kontor, fotostudio och kreativa arbetsytor.
Just nu befinner vi oss i en expansiv utvecklingsfas, vilket skapar stora möjligheter för dig som vill vara med och forma ett varumärke i stark tillväxt.
Förmåner
• En nyckelroll i vår mest expansiva avdelning
• Stort mandat att påverka och forma organisationens framtid
• En kreativ och dynamisk arbetsmiljö i nybyggda lokaler
• Möjligheten att vara med på en snabb och spännande tillväxtresa
• En trygg anställning i ett finansiellt starkt bolag
• Friskvårdsbidrag, personalrabatter och andra förmåner
• Gratis frukost vissa dagar i veckan
• Bärbar dator & mobiltelefon
• Ett sammansvetsat team där alla bidrar till företagets framgång
Hos oss får du frihet, möjlighet att påverka, och utrymme att utvecklas i det du brinner för. Vi drivs av passion för våra produkter, entreprenörskap och hållbar tillväxt och vi hoppas att du känner likadant.
Skicka din ansökan till jobb@vesani.se
. Urval sker löpande. Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: jobb@vesani.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vesani Sweden AB
(org.nr 559349-9444), http://www.vesani.se
Transportgatan 6 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vesani Sweden AB - Kontor & utställning Kontakt
Jimmy Sandberg jimmy.sandberg@vesani.se 0735315680 Jobbnummer
9798057