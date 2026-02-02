Säljare av försäkringar med fast lön+Prov
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Kristianstad
, Borås
eller i hela Sverige
Vi söker nu nya säljare till vår expanderande säljkår. Du kommer att arbeta med att sälja försäkringar till såväl företag som privatpersoner. Vi är idag ett av de största försäkringsbolagen i Sverige med flera år i branschen. Vi erbjuder våra kunder en bred och kostnadseffektiv produktportfölj vilket gör våra tjänster intressanta och roliga att sälja och med goda möjligheter att tjäna bra med pengar.
Du kommer per telefon kontakta nya och till viss del befintliga kunder. Du kommer att arbeta vardagar 9-17. För den som vill tjäna extra pengar eller behöver ett flexibelt schema finns möjligheten att jobba kvällar och helger.
Du kommer sitta i en ny fräsch, central lokal nära till kollektivtrafiken, med ett team med bra teamkänsla och engagerade chefer.
Vi genomför kontinuerligt säljutbildningar för att öka kompetensen hos våra säljare.
Vi erbjuder fast lön på 22 000 + generös provision samt bonus. Du får även en grundutbildning som vara i 3 dagar som du har nytta av hela livet.
Du behöver inte ha jobbat med försäljning tidigare.
Vi ser gärna att du:
• Kan ta ansvar över din egen prestation.
• Är social och har lätt för att prata med människor.
• Är målinriktad och har viljan att bli bättre.
• Har en seriös attityd med en serviceminde till bolaget och deras kunder.
• Vill du tjäna mycket pengar och belönas för din prestation?
• Vill du ha riktigt kul med dina kollegor?
• Vill du utvecklas som säljare samt växa som person? Här har du din chans!
Vänta inte med din ansökan då rekrytering sker löpande. Ersättning
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.recnet.se Arbetsplats
Recnet Jobbnummer
9716244