Säljare av förnybar energi på Sesol
Sesol AB / Säljarjobb / Södertälje Visa alla säljarjobb i Södertälje
2025-08-07
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sesol AB i Södertälje
, Nykvarn
, Botkyrka
, Stockholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Letar du efter ett arbete där du får bidra till en hållbar framtid? Vill du arbeta på ett företag där vi hjälper varandra att lyckas? Har du en önskar att kunna påverka din egen lön genom att göra det lilla extra? Då tror vi att vi har ett arbete för dig!
Vi erbjuder dig Säljutbildning i världsklass
Mycket fördelaktig lönemodell
Fantastiskt arbetsklimat
Frihet under ansvar
Förmånsbil
Vi letar efter
säljare som vill träffa våra privatkunder i deras hem för att stötta i deras val av solpaneler, batterier och laddboxar. Arbetet innebär mycket kontakt med människor där det krävs en bra kommunikationsförmåga och en förmåga att lyssna på kunden. Våra kunder är ibland mycket kunniga inom solenergi och ibland är området helt nytt för dem, därför är det oerhört viktigt att du kan anpassa din kommunikation så de förstår och får svar på sina frågor.
På Sesol strävar vi efter mångfald eftersom vi anser att det skapar ett bra klimat och ökar vår förmåga att lyckas genom att vi ser olika perspektiv. Det alla våra säljare dock har gemensamt är viljan att lyckas!
Vi tror att dutidigare har arbetat med uppsökande försäljning på något vis. Det kan vara inom fältförsäljning men det kan också vara genom aktiv merförsäljning. Om du tidigare har bearbetat nya kunder är det bra, men kanske har du drivet att ta din vana som innesäljare till en ny nivå. Det är ett krav att du har B-körkort.
Din nya vardagSom säljare hos oss på Sesol har du två till tre möten per dag. Ungefär hälften bokas av våra mötesbokare men du behöver vara bekväm i att ringa upp kunder och knacka dörr för att boka egna besök. För att lyckas i arbetet hos oss har vi också sett att det krävs arbete en eller två kvällar i veckan samt en helg i månaden. Vi stöttar dig i tillvägagångssätt genom en gedigen onboarding, säljutbildningar, genomtänkt introduktion av din chef samt kontinuerlig feedback.
På Sesol finns alla möjligheter att lyckas som säljare för dig som är villig att arbeta, lära dig och utvecklas.
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Anna Henebäck, 0735 236398, anna.heneback@sesol.se
Bra att veta om anställningen
Lön: Fast och rörlig, provision från första sälj
Placering: Södra Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsvillkor: Heltid. Vi tillämpar 6-månaders provanställning på samtliga av våra anställda.
Om Sesol
Vi älskar solen lite mer än andra - att jobba hos oss på Sesol innebär därför ett soligt äventyr som vi vill att du ska få uppleva. Tillsammans bidrar vi alla till att göra världen till en lite grönare plats. Med vårt huvudkontor i Jönköping och kontor i 17 andra städer i Sverige och Norge, är vi en arbetsgivare för alla som vill ta sig ut ur skuggorna och ut i solen. Med Nordic Capital som majoritetsägare och vårt dotterbolag Nordic Energy på Cypern, så fortsätter vi vår tillväxtresa inom förnybar energi.
Välkommen till Sveriges bästa arbetsgivare! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sesol AB
(org.nr 559087-1355) Arbetsplats
Sesol Kontakt
Anna Henebäck anna.heneback@sesol.se 0735 236398 Jobbnummer
9449888