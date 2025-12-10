Säljare/Account Manager till Kartongbolaget

A Hub AB / Rese- och trafikjobb / Helsingborg
2025-12-10


Vill du arbeta i ett entreprenöriellt företag där idéer välkomnas, beslutsvägarna är korta och relationer betyder allt? Kartongbolaget befinner sig i en stark tillväxtfas - och söker nu en nyfiken, drivande och affärsorienterad säljare som vill vara med på resan mot att bli Sveriges mest kundcentrerade aktör inom kartong- och förpackningsmaterial.
Kartongbolaget är ett Helsingborgsbolag med hjärtat i produktionen och fötterna ute hos kund. Med en historia av hög kvalitet, flexibla lösningar och nära kundsamarbeten har de byggt upp ett rykte som en trygg, lyhörd och snabbfotad partner. Nu höjs tempot ytterligare - och här kommer du in i bilden.
Det här är en möjlighet att skapa verklig påverkan, bygga din egen kundportfölj och bidra till att lyfta Kartongbolagets marknadsnärvaro i Sverige och Norden. Tjänsten erbjuder frihet, ansvar och ett team som backar dig hela vägen.
I rollen som Säljare/Account Manager använder du vant Linkedin som en superkraft
Som säljare hos Kartongbolaget blir du en nyckelspelare i deras expansionsresa. Det här är en roll för dig som trivs med att bygga upp något eget, forma din egen kundstock och samtidigt representera ett företag med starkt rykte och stora ambitioner.
I rollen ansvarar du för att:

Identifiera och bearbeta nya kundsegment genom strukturerad prospektering, digital bearbetning och fysiska kundbesök

Driva hela säljprocessen - från första kontakt och behovsanalys till lösningsförslag, offert, förhandling och affärssign

Bygga långsiktiga relationer där du fungerar som rådgivare inom hållbara och effektiva förpackningslösningar

Skapa mervärde för kunderna genom att förstå deras affär, deras hållbarhetskrav och deras framtida behov

Samarbeta med säljstöd och produktion för att ta fram lösningar, räkna på konstruktioner och säkerställa smidiga leveranser

Följa upp affärer i CRM (Lime) och arbeta datadrivet med pipeline, aktivitet och affärsmöjligheter

Bidra till affärsutveckling genom att bevaka trender, konkurrens och ge input på sortiment och erbjudande

I praktiken innebär det en mix av:

Nykundsbearbetning via telefon, Teams, mail, LinkedIn och mässor

Mycket tid ute hos kunder -i Sverige och Norden

Ett aktivt och modernt arbete med LinkedIn som prospekteringskanal

Frihet att själv planera resor, möten och veckostruktur

Du kommer att ha mycket frihet och stort ansvar. Du bygger upp din egen portfölj, driver dina egna affärer och får stöttning av ett erfaret team som hjälper dig nå nästa nivå.
Kartongbolaget söker dig som:

Har 3-7 års erfarenhet av aktiv, uppsökande B2B-försäljning

Är van att bygga egen pipeline, arbeta målstyrt och driva hela affärsprocessen självständigt

Har intresse för eller erfarenhet av industri/förpackning (meriterande men inte krav)

Trivs med att vara mycket ute på vägarna och träffa kunder

Har vana att använda LinkedIn som verktyg för prospektering, nätverkande och affärsutveckling

Kan driva affärer på både svenska och engelska

Kort sagt: Du är en erfaren, resultatorienterad och nyfiken säljare som vill bygga relationer, skapa värde och bidra till Kartongbolagets tillväxtresa.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:

Strukturerad - Planerar och driver din egen agenda med tydliga prioriteringar

Självgående & proaktiv - Skapar egna möjligheter och fyller kalendern med värdeskapande aktiviteter

Prestigelös & flexibel - Ser helheten och rycker in där det behövs

Affärsdriven - Förstår kundens affär, inklusive kundens kund, och skapar värde

Målinriktad & resultatorienterad - Gillar att följa upp prestation, siffror och resultat

Noggrann - Har struktur i offertarbete, kalkyler och uppföljning

Social & anpassningsbar - Trivs i dialog med personer på alla nivåer och i olika branscher

Har humor & distans - Professionell men med lätthet och självdistans

Passar in i Kartongbolaget kultur: Kartongbolaget är ett "customer centric"-bolag med energi, tempo och mycket hjärta. Här händer saker - och du får vara med och påverka.

Detta är en fantastisk möjlighet att bli en del av Kartongbolagets tillväxtresa och spela en viktig roll i företagets fortsatta utveckling, samtidigt som du bygger långsiktiga kundrelationer och skapar värde på riktigt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Helsingborg, med resor inom Sverige och Norden Anställningsform: Direktrekrytering till Kartongbolaget Denna rekryteringsprocess hanteras av A-hub och på Kartongbolagets uppdrag. Alla frågor kring tjänsten hanteras av A-hub och Gabriella Freij.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://a-hub.se

Arbetsplats
A-hub

Kontakt
Gabriella Freij
gabriella.freij@a-hub.se

Jobbnummer
9636708

