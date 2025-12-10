Säljare/Account Manager till Kartongbolaget
2025-12-10
Vill du arbeta i ett entreprenöriellt företag där idéer välkomnas, beslutsvägarna är korta och relationer betyder allt? Kartongbolaget befinner sig i en stark tillväxtfas - och söker nu en nyfiken, drivande och affärsorienterad säljare som vill vara med på resan mot att bli Sveriges mest kundcentrerade aktör inom kartong- och förpackningsmaterial.
Kartongbolaget är ett Helsingborgsbolag med hjärtat i produktionen och fötterna ute hos kund. Med en historia av hög kvalitet, flexibla lösningar och nära kundsamarbeten har de byggt upp ett rykte som en trygg, lyhörd och snabbfotad partner. Nu höjs tempot ytterligare - och här kommer du in i bilden.
Det här är en möjlighet att skapa verklig påverkan, bygga din egen kundportfölj och bidra till att lyfta Kartongbolagets marknadsnärvaro i Sverige och Norden. Tjänsten erbjuder frihet, ansvar och ett team som backar dig hela vägen.
I rollen som Säljare/Account Manager använder du vant Linkedin som en superkraft
Som säljare hos Kartongbolaget blir du en nyckelspelare i deras expansionsresa. Det här är en roll för dig som trivs med att bygga upp något eget, forma din egen kundstock och samtidigt representera ett företag med starkt rykte och stora ambitioner.
I rollen ansvarar du för att:
Identifiera och bearbeta nya kundsegment genom strukturerad prospektering, digital bearbetning och fysiska kundbesök
Driva hela säljprocessen - från första kontakt och behovsanalys till lösningsförslag, offert, förhandling och affärssign
Bygga långsiktiga relationer där du fungerar som rådgivare inom hållbara och effektiva förpackningslösningar
Skapa mervärde för kunderna genom att förstå deras affär, deras hållbarhetskrav och deras framtida behov
Samarbeta med säljstöd och produktion för att ta fram lösningar, räkna på konstruktioner och säkerställa smidiga leveranser
Följa upp affärer i CRM (Lime) och arbeta datadrivet med pipeline, aktivitet och affärsmöjligheter
Bidra till affärsutveckling genom att bevaka trender, konkurrens och ge input på sortiment och erbjudande
I praktiken innebär det en mix av:
Nykundsbearbetning via telefon, Teams, mail, LinkedIn och mässor
Mycket tid ute hos kunder -i Sverige och Norden
Ett aktivt och modernt arbete med LinkedIn som prospekteringskanal
Frihet att själv planera resor, möten och veckostruktur
Du kommer att ha mycket frihet och stort ansvar. Du bygger upp din egen portfölj, driver dina egna affärer och får stöttning av ett erfaret team som hjälper dig nå nästa nivå.
Kartongbolaget söker dig som:
Har 3-7 års erfarenhet av aktiv, uppsökande B2B-försäljning
Är van att bygga egen pipeline, arbeta målstyrt och driva hela affärsprocessen självständigt
Har intresse för eller erfarenhet av industri/förpackning (meriterande men inte krav)
Trivs med att vara mycket ute på vägarna och träffa kunder
Har vana att använda LinkedIn som verktyg för prospektering, nätverkande och affärsutveckling
Kan driva affärer på både svenska och engelska
Kort sagt: Du är en erfaren, resultatorienterad och nyfiken säljare som vill bygga relationer, skapa värde och bidra till Kartongbolagets tillväxtresa.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad - Planerar och driver din egen agenda med tydliga prioriteringar
Självgående & proaktiv - Skapar egna möjligheter och fyller kalendern med värdeskapande aktiviteter
Prestigelös & flexibel - Ser helheten och rycker in där det behövs
Affärsdriven - Förstår kundens affär, inklusive kundens kund, och skapar värde
Målinriktad & resultatorienterad - Gillar att följa upp prestation, siffror och resultat
Noggrann - Har struktur i offertarbete, kalkyler och uppföljning
Social & anpassningsbar - Trivs i dialog med personer på alla nivåer och i olika branscher
Har humor & distans - Professionell men med lätthet och självdistans
Passar in i Kartongbolaget kultur: Kartongbolaget är ett "customer centric"-bolag med energi, tempo och mycket hjärta. Här händer saker - och du får vara med och påverka.
Detta är en fantastisk möjlighet att bli en del av Kartongbolagets tillväxtresa och spela en viktig roll i företagets fortsatta utveckling, samtidigt som du bygger långsiktiga kundrelationer och skapar värde på riktigt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Helsingborg, med resor inom Sverige och Norden Anställningsform: Direktrekrytering till Kartongbolaget Denna rekryteringsprocess hanteras av A-hub och på Kartongbolagets uppdrag. Alla frågor kring tjänsten hanteras av A-hub och Gabriella Freij. Ersättning
