Säljare -Vi växer och söker nu efter vår nästa toppsäljare - heltid
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en driven person som brinner för kundmöten, affärer och att skapa långsiktiga relationer? Vill du arbeta i en roll där du får stor frihet, ansvar och möjlighet att påverka din egen utveckling och dina resultat? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen:
Som Säljare hos oss blir du en nyckelspelare i teamet. Du arbetar framför allt ute hos våra kunder, där du representerar våra produkter och tjänster med hög kvalitet och professionalism. Din vardag består av kundbesök, prospektering, relationsbyggande och att aktivt driva affären från första möte till avslut.
Du erbjuds:
En utvecklande och varierande arbetsdag med stort kundfokus
Frihet att påverka din egen lön
Möjlighet att påverka och växa i rollen
En kultur där vi arbetar nära, stöttar varandra och firar framgångar
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som:
Har ett starkt driv och trivs i en roll med högt tempo
Är relationsskapande och trygg i kunddialoger
Motiveras av att arbeta mot tydliga mål
Har en positiv inställning och ser möjligheterPubliceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Genomföra kundbesök och bygga långsiktiga relationer
Identifiera nya affärsmöjligheter
Presentera våra erbjudanden på ett engagerande och professionellt sätt
Aktivt arbeta mot uppsatta mål och resultat
Företräda företaget på ett inspirerande sätt
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Vill du bli en del av vår resa?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Fabrikstorget 1 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Jobbnummer
9766509