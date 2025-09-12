Säljare - Var med och forma framtidens flyttlösningar tillsammans med ...
ToM Holding AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2025-09-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ToM Holding AB i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om oss
Installationspartner i Sverige (IPIS) är ett ungt företag i snabb tillväxt. På bara tre år har vi hjälpt över 60 000 kunder i hela Sverige, och sedan oktober 2024 är vi en del av koncernen Tom, tillsammans med Offerta. Tillsammans skapar vi en starkare marknadsposition och ett bredare erbjudande till våra kunder.
Nu söker vi dig som vill vara en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa - med fokus på flyttjänster och kundupplevelse.
Om rollen
I den här rollen kommer du att fungera som länken mellan våra kunder och våra avtalade flyttpartners, med fokus på projekt inom:
Privatflytt
Kontorsflytt
Företagsflytt
Magasinering
Bärhjälp
Tömningar
Specialtransporter
Andra typer av flyttrelaterade uppdrag
Som innesäljare hos Flyttgaranti & Installationspartner kommer du vara en viktig del av vårt säljteam, där du ansvarar för inkommande förfrågningar och erbjuder våra kunder skräddarsydda flytt- och städtjänster. Tjänsten innebär ett varierat och ansvarsfullt arbete där cirka 70% av din tid kommer att ägnas åt aktiv försäljning och 30% åt administrativa uppgifter.
Vi ger dig löpande utbildning om våra tjänster, rutiner och verktyg så att du känner dig trygg i att guida både kund och leverantör genom hela processen.
Vem är du
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och lösningsorienterad
Har ett intresse för logistik och flyttbranschen
Gillar att ha många bollar i luften och trivs i en koordinerande roll
Är självgående men också en lagspelare
Har god datorvana och ett strukturerat arbetssätt
Talar och skriver obehindrat på svenska, och gärna även engelska
Meriterande erfarenheter (ej krav)
Har arbetat på flyttfirma eller inom logistik
Har yrkesbakgrund inom exempelvis flytt, transport eller lager
Har erfarenhet av kundservice/försäljning inom flytt- eller servicetjänster
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din vilja att lära dig - det är viktigare än exakt bakgrund.
Vad vi erbjuder
Friskvård
Prohelia företagshälsa
Moderna kontorslokaler i Fyrislund, Uppsala med tillgång till parkering
Fast månadslön enligt överenskommelse samt möjlighet till provision
Möjlighet att växa i takt med att vår verksamhet expanderar
Bra att veta Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Arbetstid: Heltid Arbetsort: Uppsala (på plats) Sista ansökningsdatum: Urval och intervjuer sker löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta Joel Götz på joel.gotz@tom.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ToM Holding AB
(org.nr 559493-8168), http://tom.se Arbetsplats
Tom Kontakt
Joel Götz joel.gotz@tom.se Jobbnummer
9505671