Säljare - tekniska tjänster för hemmet (snittlön 35.000 kr/mån)
2026-01-20
Sälj kvalitativa tjänster som kunder faktiskt behöver - vi utbildar dig från start
Vill du arbeta med försäljning där produkten gör verklig skillnad och där kunderna har ett tydligt behov? Vi söker nu säljare som vill arbeta med ventilation och inomhusmiljö i svenska hem - ett område som blir allt viktigare för hälsa, komfort och energieffektivitet.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet. Vi ger dig utbildning, stöd och rätt förutsättningar för att lyckas.
Därför är detta en stark säljroll
En produkt som är lätt att stå bakom Bra ventilation påverkar hälsa, sömn, allergier och energiförbrukning. Våra tjänster löser verkliga problem - vilket gör försäljningen både enklare och mer meningsfull.
Kunderna ser och förstår värdet direkt Du träffar kunder i deras hem, visar tydligt behovet och presenterar en konkret lösning. Det är rådgivande försäljning.
Stabil efterfrågan året runt Ventilation är en nödvändighet, inte en trend. Det ger jämn efterfrågan, återkommande affärer och goda förutsättningar för hög inkomst.
Det här erbjuder vi
Strukturerad utbildning från dag 1 Du lär dig både försäljning och produktkunskap - och får löpande coachning i vardagen.
Fast bonus + provision utan tak Din prestation styr din lön. Snittintjäning ca 35 000 kr/mån.
Utvecklingsmöjligheter För dig som vill ta nästa steg finns roller som teamleader eller andra ansvarsområden.
Professionellt team med stark sammanhållning Vi jobbar målfokuserat, delar kunskap och firar framgångar tillsammans.
Möjlighet till tjänstebil
Om rollen:
Som säljare möter du privatkunder i deras bostäder och presenterar våra efterfrågade ventilationstjänster, till exempel:
rengöring och underhåll av ventilationssystem
service som förbättrar luftkvalitet och inomhusmiljö
När kunden tackar ja tar våra certifierade tekniker över och utför arbetet. Du ansvarar för kunddialog, behovsanalys och affär - med kvalitet i fokus.
Du arbetar självständigt ute hos kund, men med kontinuerlig uppföljning och stöd från ledning och team.
Praktisk information:
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 12.00-21.00 Start: Omgående - utbildning direkt
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
