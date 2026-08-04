Säljare - Snittlön ca 45 000 kr/mån (Grundlön + Provision)
Mezmer & Partners AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Superb Group AB är en del av Mezmer & Partners AB och har sedan 2016 byggt upp en framgångsrik verksamhet inom försäljning och kundkontakt.
Vi samarbetar med några av Sveriges och Nordens ledande företag inom energi och telekom och har ett tydligt fokus på kvalitet, resultat och långsiktiga samarbeten. Under 2026 utsågs vi av branschorganisationen Kontakta till Sveriges bästa säljbolag inom telesales – ett erkännande vi ser som ett resultat av våra medarbetares engagemang och vårt arbete med att ständigt utveckla verksamheten.
Om jobbet Motiveras du av att skapa nya kundrelationer, arbeta mot tydliga mål och ha möjlighet att påverka din egen lön?
Nu söker vi fler säljare till vårt kontor i Solna, med gångavstånd till både pendeltåg och Mall of Scandinavia.
Som en del av vårt säljteam kontaktar du privatpersoner via telefon och erbjuder tjänster inom energi eller telekom, beroende på vilket projekt du arbetar med. Du representerar etablerade varumärken och får en gedigen introduktion, kontinuerlig coachning och de verktyg som krävs för att snabbt komma in i rollen.
Hos oss får du arbeta i en positiv och målinriktad miljö där vi ställer höga krav, men också ger rätt förutsättningar för att lyckas. Vi tror på att utveckla våra medarbetare över tid och ser gärna att du vill växa tillsammans med oss – både professionellt och personligt.
Vad vi erbjuder: Grundlön + generös provision En fast grundlön baserad på din erfarenhet samt en provisionsmodell med möjlighet till mycket goda lönenivåer.
35-timmars arbetsvecka Måndag–torsdag: 09.00–17.15 Fredag: 09.00–16.00
25 semesterdagar per år
Utveckling och gemenskap Kontinuerlig utbildning, coachning och löpande uppföljning för att stötta din utveckling. Vi arrangerar även AW:s, säljtävlingar och teamaktiviteter.
Friskvårdstimme 1 timmes friskvård per vecka.
Omfattning: Heltid
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och serviceinriktad med förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Har ett starkt driv och motiveras av att nå uppsatta mål
Talar och skriver flytande svenska
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inget krav)
Anställning och start: Vi tillämpar 6 månaders provanställning som övergår i tillsvidareanställning. Start sker löpande enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Vi ser fram emot att höra från dig!
// Teamet på Superb Group & Mezmer & Partners Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162491-2130308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mezmer & Partners AB
(org.nr 559169-5670), https://karriar.mezmerpartners.se
Gårdsvägen 8 (visa karta
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169 70 SOLNA Arbetsplats
Superb Group Jobbnummer
10021626