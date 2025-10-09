Säljare - Mötesbokare möjlighet att växa till teamledare
2025-10-09
Säljare / Mötesbokare - möjlighet att växa till teamledare
Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta i ett företag som värdesätter din erfarenhet, ditt driv och din förmåga att skapa resultat?
Hos HK Entreprenad får du chansen att utvecklas både som säljare och som ledare. Vi är en snabbt växande aktör inom tak- och fasadrenovering och söker nu ambitiösa säljare till vårt kontor på Östermalm i Stockholm.
Det här är rätt roll för dig som har erfarenhet av telefonförsäljning, trivs i ett högt tempo och vill kombinera resultat med ansvar.
Om rollen
Som säljare/mötesbokare hos HK Entreprenad ansvarar du för att kontakta villaägare och boka in kostnadsfria besiktningar av deras tak och fasader.
Du arbetar i nära samarbete med våra fältsäljare och är den som skapar förutsättningarna för affären.
Hos oss får du arbeta i en tydlig struktur med stöd från både säljledning och kollegor.
Vi söker dig som inte bara vill leverera resultat, utan även vill utvecklas mot en framtida ledarroll. För rätt person finns möjlighet att ta ansvar för teamets resultat, handleda nya medarbetare och på sikt växa in i en roll som teamledare.
Vi erbjuder
HK Entreprenad är en arbetsplats där ambition och resultat går hand i hand. Här får du möjlighet att påverka din egen karriär och inkomst.
Fast grundlön med attraktiv provisionsmodell
Tydlig karriärstege med möjlighet till ledande positioner
Kontinuerlig coachning och säljträning på hög nivå
Bonusar, tävlingar och gemensamma aktiviteter
En miljö med stark laganda och höga mål
Vi erbjuder en långsiktig anställning i ett företag som satsar på sina medarbetare och alltid prioriterar kvalitet - både mot kund och internt.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av telefonförsäljning (minst 6 månader)
Är måldriven, ansvarstagande och har ledaregenskaper
Trivs i en miljö där prestation och tempo uppskattas
Gillar att motivera andra och bidra till en positiv teamkultur
Har god kommunikationsförmåga och en naturlig känsla för service
Tidigare erfarenhet från bygg, försäkring, energi eller telekom är meriterande men inte avgörande.
Det viktigaste är att du har bevisad säljvana och en tydlig ambition att ta dig framåt.
Praktisk information
Plats: Jungfrugatan 38, Östermalm, Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Lön: Fast grundlön + provision
Anställningsform: Tillsvidare eller provanställning
Ansök via: info@hkentreprenad.se
Kontakt: 073 875 10 99
Vill du vara en del av ett företag där prestation leder till utveckling och där du har chansen att påverka din framtid?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641), https://hkentreprenad.se/
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9549338