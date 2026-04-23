Säljare - Grundlön + Provision (Snittlön 45 000 kr/mån)
2026-04-23
Superb Group AB, grundat 2016 och en del av Mezmer & Partners (holdingbolag), driver vår callcenter-verksamhet. Vi samarbetar med några av Sveriges starkaste varumärken, inklusive landets största elleverantör. Med höga kvalitetskrav, starka kundrelationer och engagerade medarbetare skapar vi långsiktig tillväxt och fortsatt expansion.
Om jobbet Vill du arbeta i en roll där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du har en attraktiv lönemodell?
Vi söker nu drivna säljare till vårt kontor i Solna - med närhet till både pendeltåg och Mall of Scandinavia.
Som säljare hos SuperB Group AB kontaktar du privatpersoner via telefon och erbjuder elavtal eller bredbandstjänster. Vi samarbetar med Sveriges och Nordens största elleverantör samt flera av landets mest välkända telekomvarumärken. Det ger dig starka produkter och goda förutsättningar att lyckas i din roll redan från start.
Hos oss får du mer än bara en anställning - du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen inkomst och bli en del av ett team där engagemang, prestation och laganda står i centrum. Vi uppmärksammar våra framgångar tillsammans och skapar en arbetsmiljö som kombinerar fokus med arbetsglädje.
Vad vi erbjuder: Grundlön + generös provision En fast grundlön baserad på din erfarenhet samt en provisionsmodell med möjlighet till mycket goda lönenivåer.
35-timmars arbetsvecka Måndag-torsdag: 09.00-17.15 Fredag: 09.00-16.00
25 semesterdagar per år
Utveckling och gemenskap Kontinuerlig utbildning, coachning och löpande uppföljning för att stötta din utveckling. Vi arrangerar även AW:s, säljtävlingar och teamaktiviteter.
Friskvårdstimme 1 timmes friskvård per vecka.
Omfattning: Heltid
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och serviceinriktad med förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Har ett starkt driv och motiveras av att nå uppsatta mål
Talar och skriver flytande svenska
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inget krav)
Anställning och start: Vi tillämpar 6 månaders provanställning som övergår i tillsvidareanställning. Start sker löpande enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Vi ser fram emot din ansökan!
//Alma, Superb Group Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mezmer & Partners AB
169 70 SOLNA
