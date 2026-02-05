Säljare - Gillar du att stänga affärer? Vi har dörrar överallt!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-02-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en person som älskar känslan av att landa en affär, bygga relationer och hitta lösningar som får kunder att le? Perfekt - för vi letar efter en säljare som inte bara öppnar dörrar, utan som också tycker det är kul att stänga dem med stil. Praktiskt sätt så kommer du att jobba med en aktiv försäljning som innebär att du träffar potentiella kunder i deras hem och utför kundmöten.
Här får du kliva in i ett team där vi både jobbar hårt, skrattar ofta och hjälps åt att nå våra mål. Vi tror på frihet, ansvar och att bra sälj handlar lika mycket om människor som om resultat.
Vad du kommer göra
Driva hela säljprocessen - från första kontakt till signerat avtal
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Identifiera behov och presentera lösningar som får kunder att säga "ja!"
Samverka med kollegor för att skapa bästa möjliga affärer
Ha riktigt roligt på vägen (och ja, vi menar det)
Vem vi tror att du är
Har erfarenhet butikssälj eller kundnära roller
Gillar att ta initiativ och trivs i en roll där du äger din arbetsdag
Är kommunikativ, nyfiken och trygg i mötet med nya människor
Blir peppad av mål - inte stressad
Ser hinder som tillfällen att göra ett ännu bättre case
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Kvalifikationer
Du kan behärska det svenska språket flytande i tal och i skrift
Du kan jobba heltid (Måndag-Fredag kl 12-21)
Du är prickfri i polisens belastningsregister
I denna rekryteringsprocess lägger vi störst vikt vid hur du är som person, alltså är ditt driv och engagemang något som utvärderas för denna tjänst!
Ansökan
Tveka inte att söka! Jag tillämpar ett löpande urval och välkomnar din ansökan redan idag.
Har du frågor? Då får du gärna kontakta mig, Simon (Simon.Gustafsson@sectoralarm.se
)
Jag ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Gamla Tanneforsvägen 17A (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9726317